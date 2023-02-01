國道一號「中豐交流道」開工　張善政：有效分流中壢交通量

▲國道一號「中豐交流道」1日舉行開工儀式，桃園市長張善政、交通部長王國材等人主持動工儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方爭取多年的國道一號「中豐交流道」1日舉行開工儀式，市長張善政指出，中豐交流道經歷長時間研議順利開工，感謝交通部與地方民代包括立委、市議員與里長等支持促成，首期優先闢建北向匝環道，這攸關未來中壢與青埔地區繁榮發展關鍵，預計2025年底完工，可有效分流中壢、內壢交流道交通量，盼能讓桃園航空城計畫、高鐵桃園站、機場捷運A21轉運站等發揮更大效益。

市長張善政今天上午10時出席國道一號「中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工典禮，包括交通部長王國材、高速公路局局長趙興華、桃園市議會議長邱奕勝等多人出席。

張善政表示，這條交流道要感謝交通部與高速公路局支應全數工程建設經費，地方爭多時終於促成順利開工，第一期將優先闢建北向匝環道，這是未來中壢與青埔地區繁榮發展之關鍵。本案完工後可有效分流中壢、內壢等交流道交通量，同時還增加中壢及青埔地區另一條聯外道路。

張善政說，中豐交流道是中央與地方密切搭配的典範，市府積極配合並協助推動許多配套措施，包括打通南園二路至中豐北路，以銜接內壢交流道與中豐交流道；另外「生活圈二號道路新闢工程」第一期將優先闢建中正路至新生路段，由市府工務局持續辦理都市計畫變更與土地徵收用地取得作業。



張善政強調，本案招標過程受到原物料成本上漲與營造業缺工等因素影響，歷經7次流標，終於由昱盛營造公司承包，期待在高公局與營造廠商共同努力下能延續五楊高架工程不增加預算下能提早完工，市府會全力以赴配合施工期間各項需求，讓中壢市民盡早享有中豐交流道帶來正面效益。

▲國道一號「中豐交流道」今（1）日舉行開工儀式，交通部長王國材說，工程預定2025年底完工啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通部長王國材表，五楊高架於2013年4月完工，全長約40公里，但僅有一處國道二號系統交流道，隨著中壢青埔地區發展，近年來中壢與內壢交流道變得十分壅塞。交通部因此規劃在中壢到內壢間增設「中豐交流道」，盼能扮演疏散分流角色。本案於去年10月完成工程招標作業，原訂2026年1月完工，但因應地方期盼，交通部將加速進行，目標訂於2025年12月完工，以回應鄉親殷殷期盼。

▲國道一號「中豐交流道」今（1）日舉行開工儀式，桃園市議會議長邱奕勝與多名市議員向出席鄉親說明這項工程對地方發展攸關重要。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園市議會議長邱奕勝也說，中豐交流道下來銜接中豐北路是中壢地區交通要道，中豐北路也是連接中壢與青埔高鐵的重要道路，感謝交通部、立院交通委員會召委魯明哲、呂玉玲支持，還有中壢區市議員長期關注進度，希望中豐交流道能改善中壢地區塞車問題，也期盼中央未來在民族路、三民路延伸道路經費上給予桃園最大的協助。