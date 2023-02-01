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社會 社會焦點 保障人權

撲倒健身房女業務吻胸摸下體　色男死不認罪判4年半

▲桃園市王姓男子於2019年5月間邀約女業務智租屋處洽談購買健身房會員方案為由，卻乘機撲倒在床並指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲王姓男子2019年5月間邀約女業務到租屋處洽談購買健身房會員方案，卻乘機撲倒在床並指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於2019年5月間以購買健身房會員簽約為由，邀約女業務到桃園市租屋處洽談簽約事宜，趁2人獨處時乘機撲倒女子在床，不顧其反抗以身體壓制並撫摸與親吻胸部等處，再伸進女子內褲指侵得逞，女子事後報警驗傷提告；桃園地院審結，依犯強制性交罪判處王有期徒刑4年6月，還可上訴。

檢警調查，王男在交友軟體上認識女子，得知女子為某健身房之女業務，2019年5月28日下午1時36分，王以欲購買簽約健身方案為由，邀約女子到桃園市租屋處等待朋友到達一同簽約，女子於下午1時37分許與王男一同抵達。未料，王在租屋處時，竟違反女子意願先撲倒女子在床上，不顧反抗以身體壓制，再將手伸進其上衣撫摸胸部並親吻，再伸進女子內褲，以手指插入其下體，對女子為強制性交行為1次得逞。女子不甘受辱，事後向警方報案並驗傷提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將王起訴。

桃園地院審理時，女子指控王於在案發時地有撫摸及親吻其胸部，再以手指進入其下體之事實，女子於偵訊與審理時提供2人通訊軟體LINE互傳訊息相約見面之翻拍照片、被告住處外監視器錄影畫面翻拍照片、醫院驗傷與疑似性侵害驗傷診斷證明佐證；王男坦承當日曾與女子有親密行為，但否認有何強制性交等犯行。

王男辯稱，與女子是在交友軟體上認識，女子為健身房之業務員，他因平時有健身習慣，故向女子詢問加入會員方案，女子索取身份證及信用卡號，聲稱當晚要有業績需求，「因我想追她，當晚至隔日凌晨告訴她可以幫她問問朋友看看，」同時向女子聲稱「只需要一個擁抱」，但當日並未完成簽約程序。「後來因聊了包括彼此興趣、生活等，因氣氛頗佳，經女子同意後撫摸、親吻其胸部、頸部與下體，女子亦有撫摸我下體等回應，我才以手指觸碰其下體，過程中兩人互動正常，女子並無任何反抗之行為。」

王男還說，「事發當晚7、8時許，1名男性到我家敲門質問，我告訴他如果報警才要開門，警察到場後我就開門，我怕敲門的人對我不利，所以我把整個LINE刪除，不知道女子為何因得不到業績就告我」；王男辯護人辯稱，女子至被告住處前，並未告知其主管即是證人之一，就其是否同意擁抱乙節，女子始終不願正面回應，女子當日係因簽約事宜而與被告相約，但當日卻未攜帶契約，顯有意隱藏部分事實，其證述之憑信性自有疑義。此外，女子當日若遭侵犯，應受有抵抗傷，女子稱被告以雙手壓制，但驗傷結果，除左前臂挫傷外，並無其他傷勢，根據警政署刑事警察局鑑定報告，女子胸部有採集到被告之DNA，衡以女子身形及身為健身教練，當日如有反抗，應不致使被告留有足夠採集之跡證。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，漠視他人之性自主決定權及身體控制權，以強暴方法對女子為強制性交行為，所為造成女子心理上難以磨滅之陰影，且危害其身心健全發展，對日後之人際關係及人格成長造成影響，考量本案言詞辯論終結時止，王男猶否認犯行，難認有悔意，兼衡其迄未與女子達成和解，法官審結依涉犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

  新聞連結：

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