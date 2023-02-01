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社會 社會焦點 保障人權

對拒盤查女師「大外割」拋摔　桃園莽警2罪判刑...理由曝光

▲女師詹慧玲28日在桃園地檢署開偵查庭，詹女表示，希望透過大家力量，一次讓社會更進步，讓警方執法可以改革。（圖／記者沈繼昌攝）

▲詹慧玲（左）走在路上被員警攔查，結果遭拋摔上銬，一審判決員警有罪。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站被葉姓員警盤查，雙方發生口角，葉姓員警以大外割制伏詹女送辦。今(1日)一審結果出爐，葉被依公務員假借職務上之機會強制罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金；公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月，而葉被判決罪的理由也已出爐。

桃檢指出，詹女於110年4月22日上午7時許，在中壢後站街頭邊吃早點邊趕路上課途中，被中壢警分局葉姓員警攔下臨檢，當時詹質疑員警盤查合法性，一度拒絕說出相關個資，詹女與葉員對話時一句「你真的很蠢」，引起葉員不滿，以大外割拋摔詹女，最後更將她帶回派出所上銬扣留，雙方事後互告，一度以不起訴結案，經詹女提再議後，檢察官認定葉員非依法執行職務，提起公訴。

法官經勘驗員警密錄器、監視器畫面，當時詹女獨自走路上，外表整潔、神色正常，並無濫用毒品後精神異常、泥醉或其他生命、身體將發生具體危害之跡象，也沒有公然攜帶違禁物、武器、易燃物、爆裂物或顯為贓物之物品或有其他參與犯罪或即將犯罪之徵兆。

法官查出，當詹女遭員警攔檢時，並沒有做出攻擊、衝撞警察或加速逃逸之行為，葉姓警員在不符合警察職權行使法發動查證要件的情況下，仍以身體阻擋其離去，並要求等待支援警力到場，到派出所查驗身分，已構成以強暴方式妨害他人行動自由權利，已觸犯刑法強制罪。

另外，詹女曾嗆「真的很蠢」等語，屬於捍衛自身權利並合理評論公務員違法行為之言論，並非貶損對方，則不構成妨害公務罪。

法官審酌葉員身為警察，本應端正行止、奉公守法，卻對行為正常路人，以身體阻擋去處之強暴方式，施以違法盤查，再藉口稱對方妨害公務，加以違法逮捕，嚴重影響人民對警察之信賴，損害警察形象，考量其犯後未能確實表達其悔意，仍無法取得諒解或賠償損失，依公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月。

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