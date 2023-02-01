高雄男年假最後一天喝酒　開工日宿醉騎車被逮！警查出驚人紀錄

▲莊姓男子因違規被員警攔下盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

開工不大吉！高雄市一名莊姓男子（62歲）在年假最後一天喝酒放鬆一下，準備隔天上工的心情，不料喝太多，隔天開工日的中午他騎車外出時，因違規被員警攔下，員警發現他渾身酒味，對他酒測後酒測值竟高達0.74毫克，另查出他去年和前年都曾酒駕被捕，幾乎是一年一犯。

苓雅警分局福德二路派出所警員陳建甡1月30日下午1時許執行交通稽查勤務時，巡經苓雅區建軍路、中正一路路口時，發現一台機車未依規定使用方向燈號，於是上前將其攔查。

▲莊姓男子測出酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方在盤查時，就聞到莊姓駕駛身上濃濃酒氣，詢問其有無飲酒，莊男第一時間還堅稱並無飲酒，但警方表示仍需要實施呼氣酒測，男子才改口坦承有飲酒，一測之下酒測值高達0.74毫克，明顯超標。

警方將莊男帶回派出所調查後發現，莊男在去年和前年都有酒駕紀錄，他辯稱是在1月29日年假最後一天獨自在家喝酒，隔天以為睡了一覺後酒精就已代謝完畢，就在開工第一日騎車上路，不料卻遭警方攔查，警訊後將他依公共危險案移送法辦。

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