院會談及財政劃分、國土計劃、交通建設　黃偉哲：好的開始

▲台南市長黃偉哲於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新任行政院長陳建仁2日召開首次行政院會，邀請六都市長列席。會後6人一起步出會場受訪，台南市長黃偉哲提到，今天是非常友善又有效的溝通，談及交通、國土計畫部分雖是比較長期性的，但也是一個很好的開始，一起努力開啟一個好的溝通對話。

黃偉哲表示，今天非常高興，跟院長在院會中、會後的溝通發言，總共有幾個地方，有提到中央的問題也有提到地方的問題。

黃偉哲說，地方的問題是提到財政劃分的問題、有提到國土計劃的問題、有提到交通建設的問題還有經濟發展，其實今天是一個非常友善又有效的溝通。具體成效方面，交通、國土計畫部分是比較長期性的，但也是一個很好的開始。

黃偉哲提到，陳院長也特別裁示，未來在行政院會後，如果各地方首長有個別或是全國性議題，都願意樂於在會後由院長或副院長召集相關部會首長，一起跟各地方首長做有效溝通，「這是3年多因為疫情沒有辦法在院會做溝通情況下，有一個非常好的開始」。

黃偉哲說，感謝行政院長、副院長、秘書長與各部會首長，也謝謝六都首長，雖然提出各自發言，但很多都是全國性的，譬如交通問題，不管是北北基桃、中彰、南高屏，都有非常好的互動，這也非常謝謝，一起努力開啟一個好的溝通對話。