元宵節「OPEN將燈籠」首曝光！全台超商限量送　2種玩法太可愛

▲7-11限量「OPEN將燈籠」只送不賣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本周日（2/5）就是元宵節，除了要吃元宵求圓滿，還一定要有花燈！就有超商首次應景推出超萌「OPEN將造型燈籠」，全台門市限量發送，每店僅有30個，送完為止，只要在指定期間內至門市單筆消費滿200元，即可免費獲得1個燈籠。

7-11首次與統一超商好鄰居文教基金會合作打造「OPEN將造型燈籠」，2/3上午7點11分至2/5止，只要至門市單筆消費滿200元（不含菸品、受託代銷、代收售），即可免費獲得1個燈籠，單筆滿額不累贈，每間門市限量30個，送完為止。

▲「OPEN將燈籠」有2種玩法，DIY步驟也很簡單。



「OPEN將造型燈籠」附有DIY素材，步驟超簡單，且完成後有2種玩法，其一「手持式」，只要使用手機手電筒就可當作光源，不用燈泡將降低一次性耗材使用，方便又環保；其二為「提環式」，消費者可自行安裝LED小燈，夜晚變身燈會中最炫目的焦點。

▲全台唯一「任天堂遊戲派對」在屏東，即日起至4/30止盛大登場。（圖／業者提供，以下皆同）

屏東有全台唯一「任天堂遊戲派對」，即日起至4/30登場，地點就選在「屏菸1936文化基地10號倉庫」，集結Nintendo Switch平台上多款熱門遊戲，設置多達數10台Nintendo Switch遊戲機，讓民眾可免費體驗各式各樣不同類型的遊戲，甚至還能與朋友來一場刺激的遊戲pk賽。

▲一進場就能看到巨大的寶可夢看板。



▲《鬼滅之刃 火之神血風譚》。

一進入展場就能看到人氣王寶可夢，接著是以各式各樣的武器進行4對4潑墨占地遊戲的《斯普拉遁3》遊戲區，將日本屋台的風格搬到現場，還有充滿街頭藝術風格、滿滿遊戲中流行元素的拍照區；瑪利歐展區則是將最經典的磚塊以及通往下水道的水管遊戲場景重現。

▲超經典的瑪莉歐水管場景重現。

▲現場還有可愛的太鼓達人造景。

此外，還有經典遊戲角色索尼克的新作《索尼克未知邊境》、圓滾滾的粉紅色超萌角色星之卡比的新作《星之卡比 探索發現》、派對不可或缺的動感遊戲《Just Dance舞力全開2023》、節奏感滿檔的《太鼓之達人 咚咚雷音祭》、超人氣動畫原作的格鬥遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》、在家也能動起來的《Nintendo Switch運動》以及《健身環大冒險》，眾多遊戲通通都能玩到。