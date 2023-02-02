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開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，挑戰數理王挑戰賽從今天起開始報名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵高中生主動探索學習自然科學及數學，並運用資訊科技透過互動解題過程，教育部舉辦「人機互動─挑戰數理王」挑戰賽，從今（2日）起受理報名，比賽採線上作答方式，題目採融入生活情境設計，希望藉此培養核心素養能力，參賽者在活動期間內完成試題，將有機會獲得平板電腦及禮卷等大獎。

教育部資科司表示，為擴充「數學及自然科學」領域素養導向數位教材，已請國立台中教育大學根據108課綱設計及開發試題，將學科知識內容透過精心設計的互動元件促進學生探索與學習，學習內容將更具趣味性，且題目採融入生活情境設計，讓學生透過多樣化的互動解題過程，培養相關學科技能。

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▲▼教部挑戰高中數理王今起報名。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部主辦的挑戰高中數理王今起開始報名。（圖／教育部提供）

教育部指出，搭配教育部因材網特有的知識結構、學習智慧適性診斷、互動學習等功能，提升學生對素養導向題型的熟悉度與答題能力，教師也能利用因材網即時精確掌握學生學習需求，引導使用素養導向的教學模組與評量，藉以提升學生的素養能力。

這次「數學及自然科學互動試題挑戰賽」採線上作答方式，教育部提醒，從教育部因材網登入即可參加。參賽學生可選擇報名數學或自然科，或2科皆報名；2科皆報名者，即自動獲得參加數理王（數學與自然科成績合併計算）資格。參賽學生於活動期間內完成試題，將依作答題數及正確率，獲得不同獎項的抽獎機會。

教育部表示，凡是高中在校生（含普通科、專業群科、綜合高中學程及實用技能學程等學制在學學生）都可報名，活動報名時間從今天起到2月13日中午12時止，競賽時間從2月14日到24日，競賽獎品豐富包含平板電腦及禮卷。參賽學生即日起就可至教育部因材網參閱競賽資訊，及至「學科素養」專區練習部分競賽試題，歡迎踴躍參加。

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