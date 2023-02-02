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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁首次主持院會　蔣萬安搶頭香、盧秀燕邀看經典賽

▲台中市長盧秀燕出席行政院會，邀請陳建仁觀賞棒球經典賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲台中市長盧秀燕出席行政院會，邀請陳建仁觀賞棒球經典賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新任行政院長陳建仁2日召開首次行政院會，邀請六都市長出席。今上午9點時，台北市長蔣萬安搶頭香抵達政院，台中市長盧秀燕則手拿世界棒球經典賽的邀請函要邀請陳建仁出席，桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲等人隨後陸續抵達，9點30分準時召開院會。

行政院院會固定在每周四舉行，但受到疫情影響，院會已2年多未邀六都首長列席。這次陳建仁出任閣揆，邀請六都市長出席都獲正面回應，政院在會後還規劃茶敘環節，讓陳建仁能進一步傾聽地方首長的意見。2日上午9點時許，蔣萬安首先抵達，大方向遠處等候的記者揮手致意，接著陳其邁、張善政、盧秀燕、侯友宜、黃偉哲陸續抵達，盧在致意時，還拿著經典賽邀請函。

▲台北市長蔣萬安出席行政院會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席行政院會。（圖／記者林敬旻攝）

陳宗彥1日說，行政院長陳建仁指示邀請六位直轄市長列席，並指派副院長鄭文燦進行聯繫，鄭副院長也於今日逐一致電六位直轄市市長邀請列席。

陳宗彥表示，陳建仁院長於上任首日即指示，重建疫後的正常生活秩序，加快經濟發展及各項建設的速度為政府當務之急。期盼透過中央及地方政府的共同努力，讓國人盡速走過難關，並打造一個溫暖而堅韌的台灣。

▲台中市長盧秀燕出席行政院會，邀請陳建仁觀賞棒球經典賽。（圖／記者林敬旻攝）

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