徐巧芯稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利益薰心才說得出口

▲徐巧芯宣布投入黨內立委初選。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入黨內立委初選，並自稱「惡女」，直言自己會是一個「神擋殺神、佛擋殺佛」的立委，此話一出也引起不少討論。對此，作家苦苓1日就在臉書感嘆，他無法理解是要有多麼的充滿仇恨、多麼的利欲熏心，才能說出要殺神殺佛的話。

徐巧芯宣布投入國民黨「信義．南松山」選區的立法委員初選，她表示自己理性又犀利的問政，加上豐富的資訊查證，才有可能制衡民進黨，聲稱自己對民進黨來說，就是心狠手辣的「惡女」，她也喊話，「我絕對不會是一個佛系立委，而是讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員。」

對此，苦苓指出，雖然自己沒有特定的宗教信仰，也知道神佛是值得尊敬的、神佛是為人們指引方向的。他表示，如果神佛擋住了你的路，那可能是因為你正在誤入歧途，他強調，「無論如何，我無法理解是要有多麼的充滿仇恨、多麼的利欲熏心，才能說出要殺神殺佛的話。」，他最後感嘆，「我只能默默的許願，希望她在雷雨天不要出門。」

此文一出也引發網友熱烈討論，不少網友提及徐巧芯先前「違停」爭議表示「我只能拜託她出門不要開車亂停路邊，不然又會害到交通警察...」，也有網友感嘆「第一次看到敢嗆神嗆佛的民代。」