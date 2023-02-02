　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯稱將是「殺神殺佛」立委　苦苓嘆：多麼利益薰心才說得出口

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

▲徐巧芯宣布投入黨內立委初選。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入黨內立委初選，並自稱「惡女」，直言自己會是一個「神擋殺神、佛擋殺佛」的立委，此話一出也引起不少討論。對此，作家苦苓1日就在臉書感嘆，他無法理解是要有多麼的充滿仇恨、多麼的利欲熏心，才能說出要殺神殺佛的話。

徐巧芯宣布投入國民黨「信義．南松山」選區的立法委員初選，她表示自己理性又犀利的問政，加上豐富的資訊查證，才有可能制衡民進黨，聲稱自己對民進黨來說，就是心狠手辣的「惡女」，她也喊話，「我絕對不會是一個佛系立委，而是讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員。」

對此，苦苓指出，雖然自己沒有特定的宗教信仰，也知道神佛是值得尊敬的、神佛是為人們指引方向的。他表示，如果神佛擋住了你的路，那可能是因為你正在誤入歧途，他強調，「無論如何，我無法理解是要有多麼的充滿仇恨、多麼的利欲熏心，才能說出要殺神殺佛的話。」，他最後感嘆，「我只能默默的許願，希望她在雷雨天不要出門。」

此文一出也引發網友熱烈討論，不少網友提及徐巧芯先前「違停」爭議表示「我只能拜託她出門不要開車亂停路邊，不然又會害到交通警察...」，也有網友感嘆「第一次看到敢嗆神嗆佛的民代。」

ET快訊
快訊／大陸官方定調「15歲高中生之死」輕生！　2段錄音成鐵證
快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准
台灣北部「一片紅」！　原因曝光
桃機塔台航警帶槍睡大覺！　飛安掉螺絲嚇死人
白歆惠消失6年「百億富太」近況曝！　曾分手暴瘦成皮包骨
女駕駛尖叫「死定了撞到人」！　行人爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

陳建仁拜會立法院國民黨團　洪孟楷提三建議：以務實施政回應人民

徐巧芯稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利益薰心才說得出口

陳建仁首次主持院會　蔣萬安搶頭香、盧秀燕邀看經典賽

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌：是非可以這樣顛倒嗎？

游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案　中評會下周二處理

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

陳建仁拜會立法院國民黨團　洪孟楷提三建議：以務實施政回應人民

徐巧芯稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利益薰心才說得出口

陳建仁首次主持院會　蔣萬安搶頭香、盧秀燕邀看經典賽

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌：是非可以這樣顛倒嗎？

游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案　中評會下周二處理

財報樂觀、買回400億美元庫藏股　META盤後股價漲近20%

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

14歲少年夜闖遊樂園！爬設施遭卡「機械手臂」慘叫...內臟破裂亡

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

15分鐘到公司「頭期款也輕鬆」　他超滿意！內行見「1條件」絕不買

特斯拉上高速公路「方向盤突掉落」　驚恐畫面曝光！牽車不到1周

今開賣！樂桃3／28開飛「台北－名古屋」單程3090起　去合掌村更方便

烏防長曝：普丁已動員50萬大軍！　最快「24日開戰周年」大舉進攻

超萌水豚寶寶誕生　壽山動物園2月舉辦「線上命名票選」

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

法鬥狂挑釁！終於遇到對手　慘被柴柴「蓋火鍋」媽笑翻

政治熱門新聞

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

藍諷陳建仁貪中研院薪水　他勸「這筆」也領一領

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

恢復垃圾桶爭議　里長反對走回頭路

柯建銘：普發6000元「4月4日三讀」

陳建仁「借調」遭批　吳欣岱舉例狠酸：柯文哲那種才叫米蟲

院長症候群？　賴清德致電蘇貞昌逗趣對話曝：要陳建仁小心一點

沒入閣是為幫賴清德打2024　潘孟安：早有默契

曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

更多熱門

相關新聞

曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

2024大選除了總統選舉備受關注外，立委選舉也是一大亮點，各陣營已紛紛有人表態參選，引起討論。國民黨桃園市議員詹江村1日就在臉書分享自己競選議員及差點能「選立委」的過程，大嘆「國民黨難道背後沒有好老闆支持，沒有好爸爸栽培，就注定一輩子只能選議員嗎？」

徐巧芯、費鴻泰上演世代戰　曾銘宗盼團結：已受夠被綠營追著打

徐巧芯、費鴻泰上演世代戰　曾銘宗盼團結：已受夠被綠營追著打

徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡非唯一考量

徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡非唯一考量

游淑慧投入立委初選遭批自不量力　他反讚：游問政「連柯P都服」

游淑慧投入立委初選遭批自不量力　他反讚：游問政「連柯P都服」

徐巧芯曝費鴻泰曾說「可能交棒給妳」

徐巧芯曝費鴻泰曾說「可能交棒給妳」

關鍵字：

徐巧芯立委苦苓

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

今10:00開搶！日韓機票1499元起

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

58歲蔡玉真住院！深夜宣布：永遠退出談話性節目

Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」！

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

即／大樂透1.2億一注獨得　獎落台南

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面