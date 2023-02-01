▲游淑慧日前表態投入港湖區立委初選。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧近日表態投入港湖區立委初選，游淑慧1日也透露有讀者投書稱她投入參選「自不量力」。對此，資深媒體人韋安就在臉書表示，游淑慧的問政能力絕對在藍綠的民代中，都算是亮眼和出類拔萃，因為她的理性問政，甚至曾讓前台北市長柯文哲當眾道歉。

表態投入立委初選後，游淑慧透露，有讀者投書暗指她參選「不自量力」，但她認為，雖然現任民進黨立委高嘉瑜是全國知名度與話題量最高的委員之一，可她仍願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，強調「這不是一個自不量力的決定，是一個思考後全力以赴的決心。」

對此，韋安表示，游淑慧有沒有選立委的實力，如何去「量力」，不是靠說的，因為游淑慧又不是要求國民黨徵召，而是參加公平的初選，讓民調和民意來決定，是否有資格代表國民黨來和高嘉瑜PK。他認為，游淑慧的民意支持力度有多強，需要民調來評估，但游淑慧的問政能力，絕對在藍綠的民代中，都算是亮眼和出類拔萃。

韋安舉例，在2014年柯文哲海嘯式當選台北市長時，當時游淑慧無官無職，以小蝦米對抗大鯊魚，來監督柯文哲，不斷發聲以實證捍衛前老闆郝龍斌的尊嚴；他再舉例，游淑慧選上議員後，有理有據、理性問政的風格，竟然讓柯文哲當眾道歉，他指出，游淑慧雖然是「柯黑專業戶」，但因為對市政「內行」，為選區爭取的建設和服務一樣都沒少，也沒有被刁難過。

韋安指出，因為有高嘉瑜，港湖的立委選戰，勢必成為2024大選的熱點。他認為，國民黨想要贏回這一席立委，挑戰相當大，而游淑慧有全國性知名度，戰力也很強。既能守住藍營的基本盤，也能用年輕和專業的形象，去爭取年輕和中間選票。