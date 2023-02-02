春天要來了！　鋒面「一波降雨」時間曝

▲「立春」將到來。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

2/4是24節氣的「立春」。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，下周一鋒面接近台灣北方海面，會先帶來一波降雨影響中北部，這樣的過程在下周中後期可能頻繁出現，也證明時序開始進入春天了。

李至晟指出，今天（2日）凌晨起受到東北季風略微增強影響，基隆北海岸一帶又轉成陰有短暫雨的天氣，可是因冷空氣不強，加上輻射冷卻被雲層跟風勢有效抑制，低溫並沒有再度下降，以台北氣象站為例，大概一早都還有18度左右，比起前幾天的乾冷是大為緩和。

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李至晟說，不過，相對的，大台北跟宜花一帶白天也不會有太顯著陽光帶來加熱，預測高溫大概接近20度；降雨方面進入大台北市區就會逐漸停止，桃竹苗大都是多雲到晴的天氣，但也會感受到白天轉涼。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



李至晟提到，而周六到周日，目前預報還是有華南雲雨區要快速東移，通過台灣中北部，好消息是水氣量有減少趨勢，預測中北部在這兩天將轉成多雲到陰為主，偶爾有小雨或毛雨的天氣，南部雲量增多，降雨機率比較低，比較持續的降雨還是會出現在迎風面的北海岸到東半部。

李至晟分析，一樣在周日元宵節的白天水氣開始減少，天氣又開始變得比較穩定，各地多雲為主；不過，到了下周，目前看起來在中國華南到長江一帶的水氣會持續偏多，由於這個季節中層大多是偏西風，這些水氣很容易順風移往下游的台灣，也就是新聞常提到的華南雲雨帶。

李至晟提醒，目前看來隨著下周一鋒面接近台灣北方海面，會先帶來一波降雨影響中北部，下周二遠離後轉成東北季風天氣，這樣的過程在下周中後期可能頻繁出現，也證明時序開始進入春天了，大家可要多留意天氣預報。