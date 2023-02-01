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你擁有高EQ特質嗎？「不追求完美、感情美滿」從9面向檢視自己

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

▲想了解自己是否具備高EQ特質，不妨從國外網站列出的9面向檢視起來。（圖／pixabay、pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

擁有高EQ特質，不僅有助於培養人際關係，過去也有研究顯示，在職場上增進「情商」，也會因為情緒控管、適應性以及善於團隊合作等優勢，特別能得到上級、下屬、同僚的關注與肯定，甚至過去也有國外相關研究指出，高EQ族群也有機會拿到平均較高的年薪。事實上，EQ「情商」是可以培養增進的，國外網站BrightSide整理出9個「高情商」的基本面向，有助於檢視自己是否具備特定特質，或是未來可朝往這些目標邁進。

1. 會對他人表現出同理心
一個人愈能誠實剖析自己的情緒，不僅有助與他人建立良好關係，面對特殊時刻也能感同身受他人當下正面臨到的情緒影響與困難，並給予相對的支持力量，而不是只會忽視他人感受。同時，這樣的人也會時刻反省並提醒自己，不恰當的話語和行為都會影響他人，必須盡最大努力避免造成他人傷害。

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2. 會注意說出來的話與反應是否會傷到人
承上來說，擁有高EQ的人時時會注意自己的言行，但這不代表他們不會在情緒激動或特別開心的時候來句國罵，主要會是在用詞選擇與反應上展現他們的謹慎與聰慧。過去曾有專家指出，這類的人也不會說「我了解你的感受」，因為他們知道，沒有一個人能真正理解另一個人百分之百的感受。他們只求不斷改進自己的詞彙和溝通方式，確保他們表達的意思不會因為誤解而傷害到他人。

3. 樂於改變
不怕生活、職場等環境改變，也是高EQ的表現。這樣的人有固定的自我意識，他們理解儘管外在環境有變，但自己的原則與價值卻可以在不同的環境中保持不變。外在的改變也會被他們視為挑戰，以及成長的機會。其實，人類本能是會抵制變化的，因為我們的大腦傾向於保持常規，但高EQ的人卻可以克服這些本能。

4. 不怕設下停損點，給自己冷靜叫停的空間
對於高情商的人來說，「反省回顧」是生活中的重要實踐之一。面對關卡，他們不會驚慌失措，也不會很快就擔心自己是否能勝任新挑戰、新工作，但他們也會毅然而然選擇給自己時間、冷靜停下來。按下暫停鍵，給自己多一點時間冷靜、分析現況，是一個可以幫助自己避免衝突的明智選擇。一段時間過去後，會發現這麼做其實更能幫助自己表達清晰的決定與意見。

▲▼善良,體貼,朋友,人際關係,愛情,時報出版。（圖／取自免費圖庫pexels）

5. 傾向於把工作做得更好
高EQ的人通常傾向於在工作表現上取得更優異的表現，同時，當能夠以高EQ成功溝通、談判和領導時，工作上的夥伴自然也會傾向與擁有這樣可靠特質的人交流共事。

6. 有進步的衝動，但不追求完美
「沒有人是完美的」是高EQ族群相當能理解的概念，但這並不意味著他們不會想要追求卓越與成長。他們喜歡感受慢慢進步的感覺，但也清楚認知「追求完美」是不健康的。所以他們選擇不折磨自己，但選擇「持續成長」。

▲▼透過網路，人們只要靠一台筆記型電腦，甚至是手機，便可以在舒適的家工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

7. 自信且堅定地為自己發聲
自信和咄咄逼人是兩件不同的事，如果遇到需要為自己辯護的時候，高EQ族群即使有所不滿，但仍會以尊重且適當合理的態度表示意見，並不會流露出憤怒或厭惡，畢竟情緒成熟的高EQ標誌，就是要能夠控制自己的負面情緒，這樣也才能讓周遭的人聽得進去他們為自己發聲的言論。

8. 能坦率面對他人給予的建議與指教
當面對他人給予的建議和指教時，高EQ的人不只不慍不火，還能大方接受這些批評指教，因為他們能夠清楚分辨，別人提出指教，目的是為了改善現況，並不是要對自己做出人身攻擊。

▲▼第一印象,自信,會議,討論,交友,兩性。（圖／pixabay）

9. 帶動人際關係與感情美滿
高EQ既然能帶動職場與人際關係，那麼對於感情的滿意度也是存在著正相關！有專家舉例，當另一半生氣時，高EQ的人就可以表現出同理心和情緒自制力，能理性地盡快解決爭吵。但無法管理自己情緒、容易受到波動的人，則會有更多內心焦慮與外顯的衝突，反而無法好好表達自己的心情，容易一起陷入負面情緒中。

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