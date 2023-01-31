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社會 社會焦點 保障人權

獨家直擊／高雄5顆星名店闆娘討公道　衝老家控繼母霸佔父遺產

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名曾姓女子（30歲）因不滿父親過世後，遺產幾乎都被繼母「霸佔」，今（31）日上午開著車到繼母家，把車堵住大門，大吵大鬧、尋死尋活要「討公道」，鄰居擔心發生意外，通報警、消到場處理，但曾女堅持不肯離開車子，繼續與警、消對峙，警方最後只好強制打開車門，將曾女帶回警局保護管束。

▲▼鼓山燒炭 。（圖／記者吳世龍攝）

▲曾姓女子開車到家門口揚言自殘，警、消將她強制帶離。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼鼓山燒炭 。（圖／記者吳世龍攝）

▲警消試圖將曾女從車內拉出。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，曾女原本和父親同住在鼓山三路的老家，後來父親和母親離婚後，父親再娶，曾女搬離老家在外居住，日前父親過世，曾女覺得老家房屋和父親存款都被繼母「霸佔」，且多次協調溝通無效。

▲▼鼓山燒炭 。（圖／記者吳世龍攝）

▲警消將曾女壓制。（圖／記者吳世龍攝）

曾女今日上午9時許開著白色轎車到繼母家，直接衝進騎樓堵住大門，大吵大鬧要「討個公道」，由於車上還有烤肉爐，鄰居擔心發生意外報警，警、消趕到後，曾女堅持不下車，員警好言勸說無效，只好強制開門將她拉下車，過程中曾女極力反抗，但最後仍被帶離保護管束。

▲▼鼓山燒炭 。（圖／記者吳世龍攝）

▲警消將曾女強制帶離。（圖／記者吳世龍攝）

據指出，曾女是高雄一家知名小籠湯包的老闆，這家湯包店在Google地圖上有5星評價，小有名氣，鄰居透露雙方為了財產問題已經多次大吵大鬧，但究竟誰是誰非只能說「清官難斷家務事」。

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