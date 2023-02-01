14歲少女遭叔叔性侵懷孕　波蘭醫生卻因信仰拒絕幫她墮胎

▲少女被叔叔多次性侵懷孕，直到嬸嬸發現事情經過，想幫她爭取墮胎，但卻處處碰壁。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭一名14歲心智障礙少女遭到叔叔性侵懷孕，但親友帶她前去醫院試圖進行墮胎手術卻處處碰壁，即便拿著檢方所提供的證明文件也沒用，甚至不願透露可合法墮胎之處。而這一切只因協助墮胎違反醫師信仰。

綜合衛報、每日郵報報導，這起事件發生在波蘭東部，一名14歲心智障礙少女被叔叔多次性侵致孕，少女甚至對於自身懷孕一事不知情，直到嬸嬸發現事情經過，想幫她爭取墮胎。

儘管少女因性侵懷孕合乎波蘭墮胎法律規定，然而多間醫院醫師以「良心條款」為由不願執行墮胎手術。直到女權團體Federa介入後，這名少女才在華沙墮胎，而這起事件也在波蘭引發軒然大波。

波蘭主要信仰天主教，墮胎法律堪稱全歐洲最嚴格，自2021年起幾乎全面禁止墮胎，只有性侵致孕或母體受到生命威脅時，才能合法進行墮胎，醫師甚至可出於道德理由拒絕提供墮胎服務，而此做法受到女權人士抨擊。

這起案件顯示出，在波蘭有時連爭取合法墮胎都面臨困難，部分在野人士呼籲修法，衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）也說，這起事件令人無法接受。

政府監察員維奧塞克（Marcin Wiacek）則透露，這讓法律制度存在缺失的問題浮出檯面，應該要告知當事者，有哪些醫院願意執行墮胎程序。衛生部發言人表示，相關調查已經展開。

