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噁老闆喊「讓我好好安慰」　女急喊120kg沙發躺不下…更嗨加價1千

▲▼肥胖,減重,節食,減肥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小珍找工作卻險些遭老闆性侵，她情急下推稱自己120公斤沙發太小躺不下，極力拒絕後終於逃出魔爪。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子小珍（化名）前往詢問派遣工作，林姓雇主卻將鐵捲門拉下，上前撫摸她的胸背，並開口要以800至1000元的價格跟她嘿咻，小珍情急之下推託自己120幾公斤、旁邊的沙發躺不下，沒想到林男回答「沒關係，可以去樓上」，小珍不斷阻擋之下才逃離現場，法院審理後依強制猥褻罪將林判處有期徒刑6月，可易科罰金。

根據判決，小珍平時透過林男介紹派遣工作，2022年5月7日，小珍有點睡過頭，急忙打給林男說還來不來得及安排工作，林男先是說今天不用做了，接著卻表示「來這裡讓我好好安慰」，小珍聽了雖然覺得怪怪的，但因為很需要錢仍到林男公司確認工作。

但林男當場說沒有工作後，小珍轉頭想走，林卻按下鐵捲門按鈕，並坐到小珍旁邊，伸手撫摸背部及胸部，要求她脫掉衣服躺在沙發上，小珍看門被關上、自認逃不掉，慌忙中向林說自己120幾公斤，沙發太小沒辦法躺，沒想到林男接著說「可以去樓上」，並說不然將要給她的錢從800調到1000，小珍嚇壞不斷說不要、想回去，最後林男才罷手開門讓她離開。

小珍事後報警，並回憶起林男先前就曾對她說可以一夜情、或者與她當砲友，那次她拒絕後就沒聯絡，因為真的需要用錢才重新找上林男詢問工作，在電話中林提到「給800元做身體接觸」，但她真的只想找正常工作。

法官看了小珍在事發當下，有傳訊向男友求救「老闆強暴我」，且林男對小珍指控的辯駁漏洞百出，認為林男有接觸小珍身體以滿足自身慾望，並以性交易想誘使需要錢財的小珍就範，依強制猥褻罪處林男6月徒刑，可易科罰金18萬，全案仍可上訴。

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