台北元宵燈會起跑試營運　北捷連續接恐嚇信...加強沿線維安

記者邱中岳／台北報導

2023年元宵燈會將在台北市舉辦，從2月1日起將開始試營運，至2月19日截止，主要分成4個展區，預估賞燈區捷運沿線國父紀念館站、市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、台北101/世貿站等站將湧入大量賞燈人潮。

▲元宵燈會將在台北舉辦，北捷加強沿線捷運站的維安作為。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，近期北捷連續接獲恐嚇信件，警方均迅速鎖定IP位址追查境外涉案的中國大陸籍男子身份，面對難以預測的突發攻擊，大眾捷運系統安全維護格外重要。

因此於燈會期間強化捷運維安勤務，除北捷增派菁英保全人力外，捷運警察隊透過縝密部署落實執勤，提昇警力維安作為，於市政府應變中心開設時間派遣警力監控，並請刑事警察大隊特勤中隊參與反恐任務、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤。輔以轄區分局警力，對活動會場周邊全面偵蒐清查、防制危險物品，全力防範、遏阻犯罪仿效行為，讓參與燈會遊客能安全觀賞花燈。

捷運警察隊、捷運公司以及消防局等單位，每年不定時密集辦理各式情境多重災害模擬演練，並配合既有特殊刑案處理流程及通報機制，，於案發時能以最迅速精準方式，鎖定逮捕犯嫌並將傷害降至最低，維持社會安定。