抖音跨足「自營」線上商城　把關禁賣「山寨品」PK天貓、京東

▲抖音跨足電商，「抖音超市」正式上線。（圖／翻攝抖音，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最受歡迎的短影音平台「抖音」在農曆春節期間正式上線「抖音超市」，跨足電商領域，期待利用龐大的流量帶動自營超商的買氣，為母公司字節跳動開創新「金雞母」。據了解，抖音超市標榜「自營」、「無假貨」，也就是向天貓商城和京東商城競爭，欲藉由品牌的口碑，讓消費者在市場中做出新選擇。

《鈦媒體》報導，借勢春節檔買年貨熱度，1月9日至28日的20天裡，抖音電商上線「抖音超市春節不打烊」活動，進而引發業內對「抖音超市」的關注。兔年春節的「抖音超市春節不打烊」活動，可以說是「抖音超市」正式在全國範圍上線的一次低調官宣。

據了解，抖音在2018年就開始涉足電商，為淘寶等第三方平台帶貨，直至2019年，抖音開始建立抖音小店，隔年成立電商部門，瞄準傳統的貨架電商。抖音在2022年將「商城」放到首頁，如今正式上線「抖音超市」，向阿里、京東、美團等電商巨頭們宣戰。

抖音超市和傳統的抖音小店不同，是由抖音官方自主經營，超市內的商品均由抖音的合作品牌直接提供，消費者可避免買到「雷碧」、「司口可樂」等山寨品。

相較於天貓和京東皆有自己的物流管道，抖音超市現階段的快遞運輸主要依靠順豐，未來要提升物流品質和速度，這也是外界認為抖音超市要在大電商夾擊下突圍的關鍵發展因素之一。