睽違2年多！南韓明起「室內可脫口罩」　大眾運輸、醫院仍得戴

▲南韓宣布解除大部分室內口罩令。圖為首爾明洞商圈2023年1月9日街景，許多民眾仍戴著口罩上街。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓防疫當局於今（29）日宣布，自1月30日起將「不再強制室內戴口罩」，包含各級學校、幼兒園、養老院、健身房等都將改為「建議」戴口罩，時隔2年多鬆綁室內口罩令。不過，大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持強制性的戴口罩義務。新規上路後，確診隔離7天將成為南韓唯一僅存的防疫措施。

▲南韓將解除2年多以來的室內戴口罩措施，但大眾公共運輸系統等部分場所仍未解禁。圖為陸客1月12日入境南韓仁川機場時前往COVID-19檢測中心接受篩檢。（圖／路透）

根據韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部表示，政府於2020年10月開始實施的戴口罩義務性防疫措施，在執行27個多月後將於1月30日改為「建議」，民眾無論在室內外皆可自由選擇是否戴口罩。然而，包含醫療機構、藥局、易受感染場所與大眾交通運輸仍將維持「室內強制戴口罩」的義務。

報導指出，由於部分場所仍未解禁，因此估計將不可避免地出現少數混亂情況。例如，雖然在大型超市賣場、百貨公司、購物中心裡可以不戴口罩，但根據南韓防疫新規，出入以上場所開設的藥局卻必須戴上口罩。另外，在醫療院所等設施內的健身房、更衣室仍須戴口罩，但在單人病房、入住療養等私人空間則可以摘下口罩。幼稚園、學校與補習班的校車也等同於大眾交通之規範，必須戴口罩。

為了防止混亂，南韓當局表示將在規定強制戴口罩的各場所設施張貼公告，明確告知實施「戴口罩義務」。韓聯社稱，南韓已在2022年4月解除社交距離措施，同年5月解除室外口罩令，如今隨著絕大部分室內口罩令鬆綁，目前「確診者隔離7天」已成為南韓唯一僅存的新冠防疫措施，距離回歸日常生活又近一步。