嚴防對岸疫情！指揮中心：從中國入境PCR延長至2／6

▲中央疫情指揮中心今晚上宣布，從中國入境台灣PCR延長至2／6。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

為持續偵測中國高風險變異株及配合「金馬地區民眾春節交通專案」實施期程，中央疫情指揮中心在今（27日）晚上宣布，中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，配合在機場/港口進行唾液PCR檢驗措施，將延長至2月6日，從中國啟程經港澳轉機入境台灣旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告，同樣延長至2月6日。

指揮中心表示，上述入境旅客唾液PCR採驗專案，旅客採檢陽性率雖由25%降至2至4%，但考量中國COVID-19疫情持續，老年族群感染數、重症數及死亡數續處高水平，另出境人流大幅增加，增加國際間傳播風險，仍須關注其對我國疫情影響，並持續偵測中國高風險變異株。此外，農曆春節期間我國社區人群南北交流及聚會增加，且年後旅遊返國人數增加，疫情傳播風險上升，仍須持續監測疫情發展。



指揮中心提醒入境旅客，入境時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，仍請主動洽機場(或港口)疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心呼籲，所有旅客抵臺機場領取快篩試劑後，請配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。