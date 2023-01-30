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南韓今解除室內口罩令　首爾街頭卻「幾乎戴好戴滿」

▲▼南韓疫情、首爾疫苗接種站。（圖／路透）

▲南韓經歷新冠疫情高峰，時隔27個月首次全面解除口罩令。圖為過去首爾市因應疫情增開疫苗接種站。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓今（30日）起解除室內口罩令，時隔2年3個多月以全面解除強制性的戴口罩義務，不過，政策實施範圍仍有例外，包含公共交通工具、醫療機構、藥局、高染疫風險場所等都將繼續維持室內戴口罩的規定。然而，韓媒指出，解禁首日，首爾街頭大多數民眾仍繼續戴著口罩，還有人說「為了自己」還是戴著比較好。

根據韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部30日起，將從強制改為「建議」民眾戴口罩，因此包含大型超市賣場、百貨公司、購物中心等公眾聚集場所，各級學校、幼兒園、補習班、敬老院、健身房與各公共交通站點都不再強制要求佩戴口罩。另外，雖然醫院屬於高風險場所被排除在外，但醫院內的單人病房等私密空間也無須再戴口罩。

醫療機構、藥局、療養設施、精神衛生機構、殘疾人福利機構等高染疫風險場所將繼續維持室內口罩令。包含地鐵、巴士、火車、客輪、包車、計程車、飛機航班等公共交通工具的車廂內部也將持續要求乘客戴好口罩。各地方政府與機構也可自行要求出入民眾佩戴口罩，但需要明確張貼規定與公告，以免造成混亂。

然而，南韓宣布「脫口罩」首日正好是周一，首爾市區咖啡廳、辦公室、學校今天一早湧現上班上學人潮，但韓聯社指出，大多數人仍然自發性地戴著口罩。排隊買咖啡的金姓女士受訪稱，「我相信政府放寬政策是因為對疫情控制有一定程度的把握，但為了自己，我還是想戴上口罩。」首爾瑞草區的上班族張姓男子表示，「拿下口罩感覺有些尷尬，它感覺已經成為我的一部分。」

至於解除口罩令後的學校，教職員和學生也尚未適應新規定。韓聯社實際走訪校園發現，已經開始上課30分鐘，教室裡仍僅一名學生沒有戴口罩。帶著2名女兒到首爾銅雀區一所小學的朴姓母親說，「孩子們已經習慣了，不會馬上改變。」小學校長則表示，「學校發出的通知也有請學生們到校時記得攜帶口罩，甚至可以戴著口罩來，避免出現校園內出現需要戴口罩的突發狀況。」

南韓政府目前仍建議以下5種情況需戴口罩：出現染疫症狀或與有疑似症狀者接觸；高染疫風險族群或與高風險族群、確診者有密切接觸；身處於密閉、密集、密接場所時；處於高聲吶喊、合唱、對話等易產生飛沫的人群之中。

出稿9:30
更新10:35

睽違2年多！南韓明起「室內可脫口罩」　大眾運輸、醫院仍得戴

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