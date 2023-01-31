日月潭環湖公路暗夜火燒車！有應公廟前成廢鐵…駕駛座焦屍見骨

▲南投台21線日月潭環湖公路一間有應公廟前，一部小客車起火燃燒，並在車上發現焦屍 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

4名騎機車夜遊的男大生，行經南投縣台21線一間有應公廟前，發現一輛轎車已陷入熊熊火海，一行人急忙通報消防隊救援，日月潭消防隊將猛烈火勢撲滅後，才驚見駕駛座上的人已成焦屍，燒到連骨頭都清楚可見，面目全非無法辨別身分性別，目前交由警方鑑識人員偕同火災原因調查單位釐清。

南投縣魚池鄉台21線72K處，31日凌晨4時許有4名騎車夜遊的男大生，發現環湖公路上的一間有應公廟前，有一輛歐系小轎車正全面燃燒，伴隨著濃密亂竄的黑煙，猛烈大火讓4人無法靠近救援，更無法辨識車內是否有人員受困，旋即通報119請求消防隊前往搶救。

日月潭消防隊獲報後由小隊長率同仁出動消防車及救護車，同時水里分隊支援水箱車，抵達現場時小客車火勢仍非常猛烈，立即部署水線灌救，經過一番努力後火勢終於得到控制，此時才能看清楚車內景象，赫然發現駕駛座躺著一具焦屍，由於大火長時間的摧殘，已露出多處白骨，肢體殘缺、面容難辨，現場消防員也無從辨別死者的年齡及性別，同時在車旁找到遺留的酒瓶，後續將現場封鎖並交由警方鑑識人員偕同火調單位釐清事發原因。

警方初步調查，確認死者為一名游姓中年男子，該部轎車平時皆由其駕駛使用，目前已報請檢察官會同法醫相驗，進一步釐清死因。