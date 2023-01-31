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台南新營高層建築物火警　消防安全設備啟動迅速滅火

▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內火警自動警報設備及廣播設備立即啟動，廣播發生火災，消防局接獲通報迅速派遣第一大隊新營、鹽水、柳營及後壁分隊13車30人馳援救災，發現大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。

▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當時警衛聽到警報器聲響，馬上廣播進行人員疏散，並查看起火的13樓，通報119前來搶救火災。據了解係使用電暖器烘烤衣物導致火災，消防人員馬上進行「天氣寒冷、注意電暖爐使用安全」防火宣導，請民眾注意用電安全，萬一電暖爐漏電或傾倒，則高溫易引起火災，切勿使用電暖爐烘乾濕衣物；乾燥衣物也會引火，也不可以延長線使用電暖爐，會增加屋內電壓之負擔，也.不能長時間使用電暖爐，不使用電暖爐要把電源線拔除。

▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，透過平時的自我防災認知及防火宣導，可提升民眾當火災或其他災害發生時的初期應變能力，並深耕防火、減災等知識，於災害發生時當下能立即應變，減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。

▲台南市新營區民治路集合住宅13樓31日上午7時47分許發生火警，大樓內部消防自動灑水設備啟動後，瞬間將火勢撲滅，現場無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第一救災救護大隊大隊長石家源指出，本次火警因自動撒水設備即時發生效用，讓火勢在發展初期立即撲滅，提醒大樓應定期檢修消防安全備，落實平時設備自我管理維護，可把初期火勢控制在一定範圍，減少人員財產損失。

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