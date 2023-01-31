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台南鹽水蜂炮元宵登場　黃偉哲邀國內外朋友來體驗犁蜂炮

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度國際級民俗盛事「台南鹽水蜂炮」，將於2月4日展開神轎遶境，並於5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲31日上午出席宣傳記者會，並與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進等人共同走平安橋祈福，立委賴惠員及市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿、蔡育輝也到場共襄盛舉。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，春節連假雖已結束，但是台南還有另一個活動高潮，就是元宵節，邀請國內外旅客一定要來參加鹽水蜂炮。除了蜂炮之外，還有月津港燈節及月之美術館。另外，鹽水還有許多美食及古蹟，加上岸內糖廠及大新營區的觀光景點，非常值得一訪再訪。歡迎大家來鹽水看蜂炮、賞月津港燈節，走訪月之美術館，三合一的視覺饗宴，絕對讓人回味無窮。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，參與蜂炮體驗要能玩盡興，安全是最重要的考量。今日記者會特別安排消防局人員示範標準安全穿著及配備，並展示由消防局製發的「炮城檢查合格標誌」供大眾辨識，期盼來體驗蜂炮魅力的民眾能夠開心地參與、平安地回家。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南的「鹽水蜂炮民俗文化活動」名列世界三大民俗慶典之一，不僅是全台灣最具代表性的民俗活動，也是國內外媒體爭相報導的焦點，每年吸引許多來自國內外的民眾熱情參與，盛況熱鬧非凡。數百萬蜂炮伴隨萬頭攢動的人潮，有如蜂群傾巢而出的畫面，是許多人歡慶元宵的首選活動。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水武廟表示，蜂炮的由來係過去鹽水曾發生瘟疫疫情，當時民間習俗向武廟主祀的關聖帝君請示，並在元宵節當夜，一路燃放炮竹並神轎遶境直至天明。在遶境結束後，疫情就此消退，民眾為了感念神恩，以及武廟推廣在地民俗文化的理念下，遂演變成每年必舉行的蜂炮民俗盛典。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年鹽水蜂炮神轎遶境活動將於2月4日、5日（農曆正月十四、十五）熱鬧登場，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，並結合科技，透過新光保全設定的GPS定位，只要掃描QRCode，民眾即可掌握不同路線神轎的即時位置，輕鬆參與熱鬧的遶境活動。


主辦單位提醒來訪遊客務必穿戴完整的防護裝備，在體驗犁蜂炮的過程中，選擇有申請設置及檢查合格標誌的炮城，才能維護自身安全，並且和炮城保持3至5公尺的安全距離，讓炮炮都能順利發射、避免悶燒，才能玩得開心又安全。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水武廟說明，今年搭配農曆生肖年以「大展鴻兔」為活動主題，打造精美花燈炮城，除此之外，也邀請樂耘舞集、磐果舞團、鹽水國小表演「大台南囝仔仙拚仙」等表演活動，亦推出蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅。一系列活動精彩豐富，誠摯邀請國內外朋友一同來體驗熱鬧非凡的鹽水蜂炮活動。

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