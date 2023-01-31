　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

▲▼安于晴到泰國旅遊碰到黑警。（圖／翻攝自IG／charlene_an517）

▲ 安于晴到泰國旅遊碰到黑警。（圖／翻攝自IG／charlene_an517）

文／中央社記者呂欣憓曼谷31日專電

台灣藝人安于晴赴泰旅遊稱遭警察無故勒索，泰國警方承認收錢，涉案7名員警被調離現職並將被起訴。泰國警察總長今天向民眾以及受影響的人道歉，並要遊客仍對泰國警察保持信心。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢以及要錢的經驗，此事在泰國引起軒然大波。泰國警察日前才因為中國網紅揭露花錢就可以買到警察護送的事件遭到泰國民眾強力批評，安于晴的事件讓泰國警察已經不佳的形象再蒙上一層陰影。

泰媒昨天早上大篇幅報導當天涉案的7名員警中有人承認收錢，因為安于晴一行人持有在泰國非法的電子煙，因此一行人私下付錢給警方用以交換不被調查。曼谷市警局昨天隨後承認警方的確有收錢，但誰付的錢、誰收的錢以及收了多少錢仍在調查中。

泰國皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）今天接受媒體訪問時表示，他要向民眾以及因為這7名警察行為而受到影響的人表示抱歉之意。

丹隆薩表示，這7名警察只是泰國警力的一小部分，他要向所有人以及外國遊客保證，泰國警方還是可以信賴的，他會要求移民警察和觀光警察的行為保持透明而且守紀律。

丹隆薩並表示，已經要求曼谷市警局加快調查腳步，如果有必要，可以派人到台灣以及新加坡詢問安于晴本人以及外傳付錢的新加坡友人相關細節，不過若當事人會害怕，他們將尋求國際刑警的協助以取得證詞。

曼谷市警局第一分局局長阿塔彭（Attaporn Wongsiripreeda）昨天簽署命令，將涉案的7名員警調離現職，以讓調查順利進行，這7人將因為瀆職而被起訴，而安于晴遭勒索地點匯狂區的警察局長也因為督導不周已被調離現職。（編輯：黃自強）

ET快訊
最冷時間點出爐！　14縣市急凍10°C↓
永豐銀34卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！
衛生紙堆到和馬桶一樣高！　妹子房間炸出垃圾山
只到明天！　好市多「超夯1物」突快閃特價
快訊／永豐銀34位卡友遭盜刷！金額達110萬　30家商店捲入
釣魚「釣到鱷魚」！　男遭拖入水中活活咬死
飆漲又急殺跌停！　這檔被證交所列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

女老師愛上毒蟲！熱戀秒同居「爽吸大麻」　染上毒癮下場慘

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

差點沒命！巨石砸穿牆壁滾入民宅　她「差一步被碾死」畫面曝

開戰周年近了　俄羅斯宣布「頭號大事」：習近平將訪莫斯科！

華郵：美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

密恐慎入！天花板出現「1.5m怪物蜂巢」　專家嚇：沒看過這麼大的

逐步降級新冠！各國鬆綁防疫規定　一文搞懂中美日韓入境新規

下月底「開放」陸客觀光簽有譜？　南韓：將視中國疫情而定

西方援烏豹2主戰車　俄「霸氣灑錢」激勵軍人：毀一輛送200萬元

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

女老師愛上毒蟲！熱戀秒同居「爽吸大麻」　染上毒癮下場慘

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

差點沒命！巨石砸穿牆壁滾入民宅　她「差一步被碾死」畫面曝

開戰周年近了　俄羅斯宣布「頭號大事」：習近平將訪莫斯科！

華郵：美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

密恐慎入！天花板出現「1.5m怪物蜂巢」　專家嚇：沒看過這麼大的

逐步降級新冠！各國鬆綁防疫規定　一文搞懂中美日韓入境新規

下月底「開放」陸客觀光簽有譜？　南韓：將視中國疫情而定

西方援烏豹2主戰車　俄「霸氣灑錢」激勵軍人：毀一輛送200萬元

把握年後「減肥黃金期」　營養師曝「1神物」高纖增加飽足感

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓　周四起轉雨「補班日雨區最廣」

動漫節圓滿落幕！五天展期破45萬人進場創高峰、各廠商業績大幅成長

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險　李啟維：畫蛇添足工程

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

胡歌老婆正面照瘋傳「秘婚1年多」　22天前消息走漏…身份被起底

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

飯店餐飲同業專屬優惠！台北君悅3月底前全館餐飲75折　凱菲屋也適用

王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

國際熱門新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

29歲女假扮女高中生　成功上學4天

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

特斯拉掀降價潮　福特車款最高降17.7萬元

8警殺人！高階警出軌人妻後招同僚殺醋夫

21歲男爽娶第3任妻！　二房挺孕肚送祝福

和朋友玩捉迷藏　15歲男醒來在另一個國家

更多熱門

相關新聞

傳美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

傳美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

美國及菲律賓官員說，美軍在大規模調整於日本的軍事部署後，也將擴大取得進入菲國關鍵基地的權限。這些發展反映出盟國擔憂區域內日益嚴峻的安全問題，盼加深與美結盟。

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

安于晴發聲「還原真相」

安于晴發聲「還原真相」

穿越半個地球找女友！他一見面就車禍慘死

穿越半個地球找女友！他一見面就車禍慘死

男店員曠職3天　竟是床上充手機「觸電慘死」

男店員曠職3天　竟是床上充手機「觸電慘死」

關鍵字：

安于晴東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身女體」被拍！

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面