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社會 社會焦點 保障人權

佯稱和前議長弟弟很熟可疏通　嗆「找槍手」海削好友700萬

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名謝姓男子想標水利局淨水工程，陳姓好友得知後，佯稱和前議長曾麗燕的弟弟「小汪」很熟，可以代為疏通，謝男想要得標後再給「後謝」，卻引發陳男不滿，揚言要叫槍手對謝不利，陳男前後陸續交出700萬元後，才得知受騙提告，高雄地檢署偵查後，今依恐嚇取財罪將陳男起訴。

檢方指出，謝男從事淨水工程，和陳男原本是好友，2人前年1月29日在黃姓友人處談生意時，陳男得知謝男想要承包高雄市水利局的淨水工程，於是自稱和高雄市前議長曾麗燕的弟弟「小汪」很熟，他可以透過「小汪」疏通，讓謝順利得標，但須60萬元的費用。

謝男雖然想得標工程，但希望標到工程後再拿出60萬元，此舉引起陳男不滿，認為謝男刻意延後交款時間，氣到走人，後來更透過黃姓友人轉達謝男，已經找了2名槍手，要對謝男開槍，除非謝拿出6萬元給槍手才會沒事。

謝男被恐嚇後心生畏懼，就交付6萬元給陳男，並在隔月隨即支付60萬元給陳男，請他協助疏通「小汪」。陳拿到錢後食髓知味，又稱水利局第7科長想要討450萬元賄款，要謝男支付其中的270萬元要謝男支付，於是謝又再交出270萬元給陳男。

後來陳男又稱謝男的淨水設備有問題，害他被檢調偵辦，再度要求謝男負7萬2000元律師費用，之後又以找人頂罪等理由逼謝男拿360萬元分擔頂罪人頭費，前前後後跟陳男拿了700萬元，謝男最後求助高雄市調處，才驚覺受騙。

檢調偵辦時，還曾傳喚曾麗燕胞弟說明，發現他根本不是陳男口中的「小汪」，陳男則坦承「小汪」、槍手及水利局第7科科長索賄等情節，全是捏造的，高雄地檢署今日偵結，依恐嚇取財、詐欺取財等罪，將陳男起訴。

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