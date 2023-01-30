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社會 社會焦點 保障人權

暴走女狂吼「撤妳執照」！突襲下腹喊：摸寶寶雞雞　護理師怒告

▲醫療，檢驗，檢查，癌症，確診，健康。（圖／pixabay）

▲吳婦在醫院失控大罵護理師「蕭雜某」，還伸手亂摸她下腹辯稱「要摸她肚子裡的寶寶有沒有雞雞」，護理師受不了報警提告。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

新北一名吳姓婦人陪丈夫到醫院洗腎時，竟衝著護理師大罵「蕭雜某」，恐嚇要靠關係弄掉她的護理師執照，之後又突然伸手摸護理師的下腹部，嚇得護理師報案求助，吳婦荒誕辯稱以為她懷孕「想摸寶寶有沒有雞雞」，法院依違反醫療法共2罪，判吳應執行有期徒刑5月，可易科罰金。

判決指出，吳姓婦人陪丈夫到新北市一家醫院洗腎，從而認識了該名護理師，2021年5月8日上午，吳婦卻僅因為簽名等程序感到不滿，在洗腎中心失控朝護理師大罵「蕭雜某、妳沒家教」，醫師到場處理時，吳婦又接著恐嚇「我認識衛生局的人，可以吊銷她的護理師執照」，讓護理師心生害怕。

而同年10月2日，吳婦又趁同一名護理師專心替丈夫進行洗腎時，突然伸手觸摸她下腹部與鼠蹊部，並不顧旁人制止，2度伸手亂摸，受害護理師忍無可忍，隨後向警察報案並提告。

吳婦對於口出惡言一概否認，也不承認那些話是指稱護理師，並說是看到對方挺著大肚子，她就伸手撫摸問「妳大肚子喔」，且當時對方戴口罩、面罩，沒有認出就是先前這名護理師，更沒有恐嚇、罵人。

但周圍的醫師及其他同事都替護理師作證，都聽到吳婦對護理師恫稱「要叫衛生局吊銷執照」，還來還朝她肚子亂戳，吳婦也自陳「想知道護理師有沒有懷孕」、「我要看她生的是男生還是女生，有沒有雞雞」，法官認為這些說詞為吳婦狡辯之詞，同時已妨害醫事行為進行。

法院審後，認為吳婦因先前與護理師發生小摩擦，就口出不雅詞彙、恐嚇影響對方工作收入，又以突襲式的冒犯對方身體，讓護理師感到不舒服，不坦承犯行也未和解，審酌吳婦現在家中帶孫子、沒收入等，依2條妨害醫事人員執行醫療業務罪，應執行有期徒刑5月，可易科罰金15萬，還可上訴。

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