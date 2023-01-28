北捷狂收恐嚇信！警追IP源頭為「出境陸生」　今年至今已恐嚇6次

記者游宗樺、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北捷運公司接連2日接獲恐嚇信，對方在信中揚言要在車站月台放置炸彈及隨機殺人，引起警方高度警戒。警方經介入偵辦後，迅速掌握嫌犯IP，經查其所使用之IP為境外VPN跳板，嫌犯身分為一名曾在台灣就讀大學之陸籍男學生，目前該男已在境外。

▲台北捷運一連2天接獲恐嚇信，警方追查IP，發現對象為一名陸籍男學生。（示意圖／資料照）

北捷的客服信箱27日上午7時24分，接獲內容為「在車站月台放置炸彈」的旅客信件，不料今上午7時02分再次接獲恐嚇信，揚言將隨機殺人。北捷表示，立即通報行控中心並完成向警方報案，全線車站人員配合警方加強警戒，並加強廣播注意可疑人、事、物，目前營運正常。

對此，羅旺哲表示，北捷昨日與今日連續兩天收到恐嚇信，內容為威脅放置炸彈、連續殺人；市府強烈譴責此惡意行為，蔣萬安立即指示捷運警察隊加強巡檢，適時提升維安等級。

捷運警察指出，此2案犯案手法均係於北捷公司網站客服信箱撰寫恐嚇信件，警方迅速掌握IP，經查所使用之IP係屬境外VPN跳板，依據其恐嚇手法、方式，研判對象為一名曾在台灣就讀大學的陸籍男子，自2023年起至今已以同樣手法恐嚇多達6次，均針對北捷而來，目前該男已在境外；現全案已報請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦。

捷運警察隊表示此類透過網路言論恐嚇手法，不排除係惡作劇意圖造成捷運乘客恐慌，警方呼籲民眾接獲是類訊息，無須過度恐慌，捷運警察隊呼籲，刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處二年以下有期徒刑；隨意轉發散播是類訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法。