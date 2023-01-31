環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運





▲新北市長侯友宜日前出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

捷運環狀線第一階段路線委託台北市營運的契約屆期，營運權已於1月30日移回新北市，不過，多名民進黨籍市議員31日舉行記者會質疑，新北市府新聞稿隻字未提「經營權」，未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，不知責任歸屬於誰？對此，新北市捷運局說明，在交通部尚未同意主管機關移轉前，仍由主管機關台北市負責營運安全及狀況處理，惟相關費用則授權由雙北捷運公司另行協議相關事項及細節，至於交通局監理及捷運警察業已規劃妥當，配合營運主管機關移轉，可以即刻實施。

新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥今天上午於新北市議會舉行「捷運經營權攏是假，侯侯做代誌攏是騙」記者會，批評新北市政府針對經營權轉移發布新聞稿，通篇僅談及財產移回新北市、雙方將共同作業、合作營運，卻隻字未提「經營權」，侯市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。

對此，捷運局發聲明指出，新北環狀線營運契約屆期已於1月30日移回新北市，因環狀線營運尚需交通部同意變更地方主管機關為新北市政府，在申請同時，為不影響乘客權益及營運不中斷，雙北市合作共同營運，同步進行人員的訓練、各項營運維修之技術與既有營運人員移轉等作業，確認營運平順及取得交通部同意函後，雙北市再擇定日期完成主管機關權責交接。

捷運局提到，在交通部尚未同意主管機關移轉前，仍由主管機關台北市負責營運安全及狀況處理，惟相關費用則授權由雙北捷運公司另行協議相關事項及細節，至於新北交通局監理及捷運警察業已規劃妥當，配合營運主管機關移轉，可以即刻實施。

捷運局強調，新北捷運公司針對接手營運，已完成原北捷環運處員工說明會並辦理移轉意願調查，就其他不足人力亦已於辦理招募，所需員額650人，已於111年起逐步到位，並分批進行教育訓練，另已依大眾捷運法規定完成「服務指標」、「行車規章」及「列車運行計畫」等營運必要規劃並提報相關主管機關核備或備查。

此外，捷運局說，新北捷運公司營運所需相關費用，亦由議會通過112年預算支應，雙北捷運公司也將在不影響旅客搭成權益下，持續針對人力及技術服務訓練完成無縫平順移轉，新北環狀線已依照本府政策收回自營實施當中。

