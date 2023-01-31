妙齡女紋眼線險失明！雙眼感染角膜潰爛　美容師一動作慘了

▲新北黎姓女子替女客紋眉和繡眼線時，擅自使用麻醉藥物，導致女客雙眼角膜潰爛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北黎姓女子在為女客紋眉和繡眼線時，非法在女客眼上塗抹藥局買來的麻醉乳膏，導致女客兩眼感染發炎，角膜潰爛差點失明，女客憤而提告。新北地院審理，認為黎女未具醫師資格，卻非法對客人使用處方藥物，已屬醫療行為，依違反醫師法處她4月徒刑，可易科罰金12萬，緩刑2年。

判決指出，越籍黎女來台後考取美容紋繡相關證照，在三重開設美容美甲日式沙龍2年多，為了幫客人進行紋繡相關美容，委託不知情的丈夫到藥局購買「利遞皮乳膏（LIDIPRINE CREAM 5%）」，再非法塗抹於客人皮膚上進行麻醉。前年1月22日15時許，黎女在為洪姓女客紋眉及紋繡眼線時，同樣用乳膏直接塗抹洪女雙眼，想不到事後洪女兩眼感染發炎，角膜潰爛，讓洪女憤而提告。

法官審理認為，紋眉、紋眼線、紋身雖都不屬醫療行為，但於進行時，未具醫師資格者擅自為民眾使用處方藥物（如麻醉劑、抗生素等）則屬醫療行為，審酌黎女從藥局合法購買藥物，而非使用來源不明的非法藥物，犯罪情節尚非重大，犯後坦承犯行且已有悔意，並已賠償受害人，以她未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務，處4月徒刑，可易科罰金12萬，緩刑2年，全案還可上訴。