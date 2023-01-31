兔年最招財錢包顏色出爐！用「這3色」財運財氣一飛沖天

▲新年想幫自己換新錢包嗎？來看看兔年「最招財錢包顏色」有哪些。（示意圖／取自Pixabay）



生活中心／綜合報導

「錢包」是我們的隨身財庫，迎接新的一年，有些人會換新錢包招財氣，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」指出，若今年要買皮夾的人，記得皮包要買長夾，因為長夾錢財易守，短夾錢會折一半拿不回來，並表示兔年用「白色」、「黑色」、「灰色」錢包絕對招財！

小孟老師說明，今年是兔年，因此最適合的招財皮包顏色為白色和黑色，因為小白兔的皮為白色，因此挑選皮夾包包以白色最佳，其次為黑色，因為今年會黑兔年，因此黑色或灰色更好，而古代人也把黑色與灰色，拿來代表反詛咒的顏色有負負得正的意涵，因此兔年用白色、黑色、灰色絕對招財。

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小孟老師透露，「綠色」也是2023開運錢包顏色，因為兔子為草食動物，因此綠色或淺綠錢包能讓你一直有口福運，未來一整年口福運很好，而兔年用「白色」的皮夾能招來貴人，讓你打敗小人。

另外，今年以五行來看為黑兔年，因此用「黑色」的皮夾能抵擋暗黑能量，不喜歡太黑的人也可以用「灰色」來替代，讓你在兔年投資運也會亨通，並且還能用錢滾錢，因為西方人認為黑色有抵擋反詛咒的能量，能讓你的財運財氣由黑翻紅一飛沖天。