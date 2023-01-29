天生富貴命？陸「屬兔富豪最多」屬鼠最少　原因曝光

▲大陸屬兔的富豪最多。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者蔡儀潔／綜合報導

根據「2022胡潤百富榜」統計，大陸富豪中屬兔的人數連續11年居冠，例如身家超過千億人民幣的吉利汽車老闆李書福，屬老鼠的富豪人數最少。

綜合陸媒報導，「2022胡潤百富榜」顯示，個人財富超過50億元（人民幣，下同，約新台幣223億元）的企業家有1305位，其中農夫山泉創始人鐘睒睒以4550億元（約新台幣2兆）身家，再度成為大陸首富，字節跳動的張一鳴和寧德時代的曾毓群分別為二、三名。

側面數據顯示，連續11年屬兔企業家霸榜最多，占比達到12%，其次是龍和蛇，占比分別為10%和9.3%；屬老鼠的大陸富豪最少，只占了6.1%。

▲馬雲則是屬龍。（圖／CFP）

為什麼大陸屬兔的富豪最多？據《博文財經》分析，這與大陸「三年自然災害（飢荒）」有關，當時人口出生率銳減，從50年代的平均每年超過2000萬人，驟降至1960年的1392萬人和1961年的1197萬人。

大陸出生率直至1962年才出現反彈，更在1963年（兔年）創下紀錄，高達43.6%，累計有2975萬人，相當於1963年的人口出生率是2021年的5.8倍。當時兔、龍、蛇這三年的人口出生率，是1949年以來最高的三年。

此外，1963年至1965年出生的人（屬兔、龍、蛇）趕上大陸改革開放，令他們少了競爭對手，多了工作機會，發財機會也大增。