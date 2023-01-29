高鐵人太多開不了！廣播「沒買對號座請下車」　乘客PO網超傻眼

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸春運號稱是「地表最大人口移動」，隨著春節假期進入尾聲，各地民眾啟程離開老家，不過河南卻發生高鐵因「人太多」而無法動彈。有民眾拍下畫面PO網，直呼「第一次看到搭高鐵超載無法行駛」。

綜合陸媒報導，事發於1月27日，一班河南開往上海的高鐵列車「全列超載」，因此無法正常開車。工作人員廣播通知，需要無票的旅客下車後才能正常行駛。

對此，中國鐵路接線客服表示，有些高鐵售賣「無座」車票，或者有些旅客上車後會進行補票，若列車沒有運輸能力，就要在票面到站地下車。

此事引發網友熱議，「主要是壓抑三年了，估計今年回鄉過年的人數超預期了」、「無座票是不是該取消了」、「是不是按照運輸能力買票，不是上了車再讓下車很麻煩的呀」、「這是買短坐長的結果」。

▲今年春運期間，大陸南昌車站湧入大批人潮。（圖／視覺中國）

據《央視新聞》報導，春節假日七天，全國春運客流總量達到2億2563.8萬人次；1月21日至27日，大陸全國鐵路發送旅客5017.4萬人次，日均發送716.8萬人次，按年增長57.0%，恢復至2019年的83.1%，其中1月26日、27日迎來返程客流高峰，連續2天突破千萬人次。