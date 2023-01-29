將任文化部長　史哲述施政重點「壯大台灣內容、建立文化自信」

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高雄市副市長史哲將接任文化部長，他今（29）日凌晨在其臉書撰文指出，接棒後將持續推動其所深信也努力實踐的「壯大台灣內容、建立文化自信」。他說：「當我們能夠深刻感受台灣內容的精彩與動人，將能建立屬於我們台灣的文化自信。

史哲po文先感謝蔡英文總統、副總統賴清德副總統、準閣揆陳建仁與將卸任的蘇貞昌、文化部前部長鄭麗君與將專任政委的李永得等人。他指出，過去近七年政府團隊落實蔡英文的文化政見，積極發展與推廣台灣內容，落實在文化相關法案訂定、文化政策推動、以及相關文化展演活動的補助與辦理。在疫情衝擊藝文產業時，協助與守護受到影響的藝文產業，支持藝文團隊與藝文工作者，一路走到此刻的疫後復甦。

他表示，接棒後將持續推動「壯大台灣內容、建立文化自信」。「壯大台灣內容」從研究、紀錄、典藏、創作等各面向的協力與支持，來發展屬於台灣的文化內容。接續，應該要擴大台灣內容的創作端、內容端，並結合新的科技技術、媒體傳播環境，接軌大眾端、主流端、媒體端，讓台灣內容進入生活大眾。

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史哲強調疫情趨緩後，世界各國解除邊境封鎖、重啟國際交流，目前也有許多團隊陸續重回國際巡演的舞台、展會中，台灣文化展演的國際推廣、台灣文化內容的輸出將會是關鍵。同時，避免因為國門開啟後，文化人才外流，相關預防的積極作為，都是文化部要持續關注與推動的業務。

史哲是人本教育基金會董事長史英之子，2010年至2016年出任高市文化局長，之後擔任高雄市長陳其邁副手至今，昨（28）由陳建仁發布將接任文化部長。