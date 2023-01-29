派系鬥爭布局？　介文汲盤點新閣員：百分之百蔡英文內閣

▲介文汲評此次內閣改組為民進黨派系鬥爭布局。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）



實習記者李密／台北報導

近日內閣改組名單陸續曝光，前大使介文汲28日盤點成員後表示，新內閣中匯聚謝系與監察院長陳菊、立法院長游錫堃等人為首的民進黨各派系人馬，雖掛名「陳建仁內閣」，但實際上是「蔡英文內閣」，目的是弱化新潮流，而準閣揆陳建仁也將準備與賴清德「好好鬥一下」。

介文汲昨（28）日在節目《洪淑芬辣晚報》中斷言，這次內閣改組徵詢賴清德意見的可能性是零，百分之百由蔡英文主導，雖然掛名「陳建仁內閣」，但實際上是「蔡英文內閣」。介文汲認為，從高層權力鬥爭的觀點來看，百分之百的蔡內閣必須堅守一個原則，即使是到明年520那天，必須只聽蔡不聽賴，這是必須堅持的最基本原則。

介文汲指出，此次內閣安排是拉其他派系弱化新潮流，例如準海委會主委管碧玲突然變成海洋專家，由她領軍謝系；監察院長陳菊的人也很多，將出任文化部長的高雄市副市長史哲就與她有關。

介文汲說，分贓時各派系要共享資源，原先外界多預期潘孟安會接任內政部長，「他跟賴清德兄弟般的情誼，會給他個位置才怪，蔡英文的內閣絕對不會讓他進來，」最後內政部長由立法院長游錫堃一手提攜的前基隆市長林右昌接下。

介文汲總結，謝系、花媽、游錫堃都照顧到了，就是派系鬥爭的布局，他形容陳建仁正要從笑面虎變成真正的老虎，抓到權力以後，在蔡英文的安排下，準備與賴清德好好鬥。他也觀察到最近「有人已經先動手了，」有文章提到美國對賴清德「台獨主張」有意見，而他個人也覺得美國不喜歡賴清德，好戲正要開始。