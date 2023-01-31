開工就被資遣　主管「提1理由」做到下周五！鄉民反讚：佛心公司

▲原PO接到消息超崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

放完10天的年假，不少民眾已返回職場工作，迎接新的挑戰，一名網友難過表示，開工第一天被主管叫去會議室，因為公司政策的關係，要他做到下周五就好，晴天霹靂的消息讓他無法接受，差6天年資就滿3年，今年的年終也很慘，沒想到現在直接被資遣。

原PO在PTT發文，開工第一天，接近下班時間，主管突然把他找進會議室，「說因為公司政策，所以我只能做到下周五」，工作差6天年資就滿3年，過年前看到年終就覺得很慘，沒想到開工第一天就收到資遣通知，心情差到爆，「請問有什麼需要注意的嗎？一開工遇到爛事，連工作都沒了」。

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貼文一出，網友提醒，一定要拿「非自願離職書」，才有失業補助可以領，「有給資遣費就沒違法，記得拿非自願離職書」、「記得請謀職假，別讓資方爽到」、「通常惡德公司會逼員工自願離職規避資遣」、「有些公司會說資遣履歷很難看，叫你填自願離職」。

也有網友安慰原PO，「開工被資遣你要偷笑了，我們是除夕前」、「我也是年後被資遣，後來還是找到還ok的工作，年薪低一些，但是更穩定、工時更短，公司沒少給沒違法，就休息一下準備找新工作」、「趁這機會多休息，再找更好的」、「沒在年前，算保有一絲人性了」、「有給年終算不錯了啦」、「佛心公司吧，給年假+年終」。