妙齡女高鐵站賣900萬泰達幣遭詐　2匪「菸遁」搭小黃曾被警攔查

▲高雄左營高鐵昨晚傳出泰達幣交易詐騙案。（圖／Google maps）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名妙齡馮姓女子昨（30）日晚間10時許，和兩名男子相約在左營高鐵站交易虛擬貨幣泰達幣28萬顆（價值約新台幣900萬），不料馮女將泰達幣轉到指定的虛擬帳戶後，兩名男子佯稱要抽菸趁隙搭計程車逃離，兩男逃逸時還一度被左營分局的攔檢點盤查，但當時還不知兩人犯案，僅登記身分就讓兩人離去，鐵路警察局目前正循線緝捕中。

鐵路警察局表示，馮姓女子是在虛擬貨幣平台上和這兩名買家認識，相約昨晚10點在高鐵4樓見面交易，雙方交易28萬顆泰達幣，約定1顆泰達幣兌換32元台幣，因此總金額約900 萬元。

▲嫌犯得手後從4號門離開搭計程車逃逸。（示意圖／記者吳世龍攝）

雙方見面後，馮女將泰達幣轉到兩名男子指定的虛擬帳戶後，等著對方匯款到她的帳戶，兩名男子突然說要抽菸，隨即從高鐵4樓離開，搭手扶梯從4號門出高鐵站，在高鐵路攔計程車逃逸。

馮女發現兩人不見，趕緊向左營分局博愛路派出所報案，再將全案轉由鐵路警察局接手偵辦。

而兩名男子在搭計程車逃逸時，還一度遇到左營警方的攔檢站，因當時並不知兩人是涉案嫌犯，因此員警僅登記兩人身分後，就讓計程車離開，而左營分局也已經將相關資料轉給鐵路警察局，循線緝捕兩名嫌犯。