高鐵左營站爆搶案！　2匪得手「900萬泰達幣」逃跑

記者黃翊婷／綜合報導

高鐵左營站昨日（30日）深夜11時45分發生一起搶案，受害者與2名歹徒相約在左營站交易虛擬貨幣，卻遭搶走價值900萬元的泰達幣。類似事件已經不是第一次發生，去年10月也有人在高鐵台中站約定交易泰達幣，結果遭歹徒搶走200萬元現金。

▲受害者與人相約在左營站交易泰達幣，卻遭到搶劫。圖為高鐵左營站。（圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

根據《聯合新聞網》報導，受害者30日深夜11時45分前往高鐵左營站交易虛擬貨幣，並透過手機完成交易，沒想到2名歹徒確定價值900萬元的泰達幣到手之後，竟搭乘計程車落跑；目前警方已經掌握歹徒身分，正在全力追緝當中。

泰達幣（Tether）又稱USDT，是2014年由Tether Limited發行的加密貨幣，被設計成和美金1:1掛勾，不會受到其他加密貨幣市場波動影響，因此被認為是世界上最早的穩定幣。

此外，類似的案件也不是第一次發生，去年10月就有人在高鐵台中站相約交易泰達幣，賣家共有2人，受害者帶著200萬元現金前往交易，沒想到卻遭搶走現金，嚇得趕緊呼救報警。

有「本土劇女王」之稱的演員連靜雯也曾因為泰達幣陷入爭議，2021年4月她透過社群軟體認識某網友，卻誤中詐騙集團圈套，為了投資獲利，先後5次轉帳418萬2298元到指定帳戶，這些錢隨後被詐騙集團領去購買泰達幣以規避查緝。檢警調查發現該案受害者約有70人，並循線追出高三峰等19名幫忙洗錢的水房、人頭帳戶提供者，訊後分別依詐欺、洗錢等罪提起公訴，案件目前已經進入司法審理程序。