　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高鐵左營站爆搶案！　2匪得手「900萬泰達幣」逃跑

記者黃翊婷／綜合報導

高鐵左營站昨日（30日）深夜11時45分發生一起搶案，受害者與2名歹徒相約在左營站交易虛擬貨幣，卻遭搶走價值900萬元的泰達幣。類似事件已經不是第一次發生，去年10月也有人在高鐵台中站約定交易泰達幣，結果遭歹徒搶走200萬元現金。

▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

▲受害者與人相約在左營站交易泰達幣，卻遭到搶劫。圖為高鐵左營站。（圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

根據《聯合新聞網》報導，受害者30日深夜11時45分前往高鐵左營站交易虛擬貨幣，並透過手機完成交易，沒想到2名歹徒確定價值900萬元的泰達幣到手之後，竟搭乘計程車落跑；目前警方已經掌握歹徒身分，正在全力追緝當中。

泰達幣（Tether）又稱USDT，是2014年由Tether Limited發行的加密貨幣，被設計成和美金1:1掛勾，不會受到其他加密貨幣市場波動影響，因此被認為是世界上最早的穩定幣。

此外，類似的案件也不是第一次發生，去年10月就有人在高鐵台中站相約交易泰達幣，賣家共有2人，受害者帶著200萬元現金前往交易，沒想到卻遭搶走現金，嚇得趕緊呼救報警。

有「本土劇女王」之稱的演員連靜雯也曾因為泰達幣陷入爭議，2021年4月她透過社群軟體認識某網友，卻誤中詐騙集團圈套，為了投資獲利，先後5次轉帳418萬2298元到指定帳戶，這些錢隨後被詐騙集團領去購買泰達幣以規避查緝。檢警調查發現該案受害者約有70人，並循線追出高三峰等19名幫忙洗錢的水房、人頭帳戶提供者，訊後分別依詐欺、洗錢等罪提起公訴，案件目前已經進入司法審理程序。

ET快訊
「團聚」驚傳收店！　金曲歌后忍痛認賠300萬
昔「百億富商」今負債累累　他嘆：難東山再起！原因曝光
台灣人輪流吃拉麵被罵　日旅台作家「勸5件事」揭關鍵原因
林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因
桃園貨車「逼退行人阿嬤」紅到日本　千人傻眼轟爆司機
台女星遭泰警勒索！收錢畫面流出　前議員求台灣人原諒
獨／「富邦Costco卡」明登場！首波權益曝　早鳥店外優惠成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高鐵左營站爆搶案！　2匪得手「900萬泰達幣」逃跑

人妻壞壞工程師喊「嘴巴都是你的味道」　夫見綠光對話氣炸

男子凍縮土地公廟「吃便當」下場悲慘！　警抓人鼻酸：就快能回家

酒駕逆向撞死人！BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

新北OL遭恐嚇「離開男友當我性玩具」　男同事挨告下場出爐

北市80歲翁人行道賣花被檢舉　女警一查「背後心酸」反捐款

快訊／小琉球「開工火燒船」！船體狂冒濃煙　警消、海巡署到場撲救

金剛鸚鵡放飛闖禍！害醫師跌倒粉碎性骨折　鳥友判賠304萬

台中大肚雜草火警約3公頃火勢已控　離王田油庫1KM

罪加一等！毒蟲入獄遭檢舉　警「內湖三總停車場」貨車搜出槍彈

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

高鐵左營站爆搶案！　2匪得手「900萬泰達幣」逃跑

人妻壞壞工程師喊「嘴巴都是你的味道」　夫見綠光對話氣炸

男子凍縮土地公廟「吃便當」下場悲慘！　警抓人鼻酸：就快能回家

酒駕逆向撞死人！BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

新北OL遭恐嚇「離開男友當我性玩具」　男同事挨告下場出爐

北市80歲翁人行道賣花被檢舉　女警一查「背後心酸」反捐款

快訊／小琉球「開工火燒船」！船體狂冒濃煙　警消、海巡署到場撲救

金剛鸚鵡放飛闖禍！害醫師跌倒粉碎性骨折　鳥友判賠304萬

台中大肚雜草火警約3公頃火勢已控　離王田油庫1KM

罪加一等！毒蟲入獄遭檢舉　警「內湖三總停車場」貨車搜出槍彈

《新世紀福音戰士》主題Café 2／3登場　結帳出示電影票根送寫真卡

酸梁文傑應堅持過去信念　柯文哲：「停掉兩岸交流」才不會雙標黨

昇陽半董事長楊敏聰請辭　生涯規劃及健康因素

一檔ETF報酬率高達106％　八檔破六成都是同產業

新內閣不見「顧立雄、潘孟安」　郭正亮揭真正原因

被朋友默默「關靜音」　5個惹人嫌的地雷你踩了嗎？

林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因

「京華城舊址」未來模樣首度曝光！　威京小沈坦言難再起

「團聚」驚傳收店！　金曲歌后忍痛認賠300萬

昔「百億富商」今負債累累　他嘆：難東山再起！原因曝光

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

社會熱門新聞

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

翁被檢舉人行道賣花　警查原因反捐款

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

男恐嚇女同事「離開男友當我性玩具」

拜天公前夕遭埋生雞頭！北台中城隍廟怒批：會有報應

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

高鐵站約賣900萬泰達幣　2嫌搶了就跑

即／北市某高中女學生疑墜樓！意識不清搶救中

即／機械停車位夾死黃乃寬　腹部重創相驗結果曝

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

無端挨槍「眼球掉出來」悲憤輕生亡！凶嫌判8年

爆料亞尼克逼員工賣生乳捲　陳谷蒨無罪

更多熱門

相關新聞

法國人吃爆高鐵美食「激推這款便當」

法國人吃爆高鐵美食「激推這款便當」

來台灣發展多年的法國YouTuber酷（Ku），日前上傳新影片，搭高鐵從起點站南港出發，到終點站左營，130分鐘的車程，要吃完台灣高鐵的零食飲料以及3款便當，過程中他還離開車廂，到車站買伴手禮，可惜回來時列車已經開走了，所幸遺失的物品有找回，讓他大讚「台灣真的很安全」。

阿伯高鐵逼讓座遭拒！氣喊：站一下會死？

阿伯高鐵逼讓座遭拒！氣喊：站一下會死？

高鐵人太多開不了！沒買對號座被請下車

高鐵人太多開不了！沒買對號座被請下車

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

關鍵字：

高鐵泰達幣搶劫

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

快訊／證交所前副總黃乃寬逝世！　卡在機械停車位意外身故

更多

最夯影音

更多
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了
宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面