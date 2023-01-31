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果粉都讚「iPhone升級快又順」　妹子每次更新都翻車：還能信嗎？

▲▼ 蝦皮,網購,低頭族（圖／記者劉維榛攝）

▲女網友抱怨每次iPhone更新都翻車。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

蘋果正式版iOS 16.3更新檔已於24日釋出，不少果粉都火速當起第一批「勇者」，許多人也在網路上回報更新後省電超有感，但一名女網友卻無奈發文表示，每次聽到前輩們回報「更新變超順」，自己卻屢屢「翻車」，讓她疑惑果粉的評論「還能信嗎？」

一名女網友在PTT對iOS 16.3更新檔釋出的提出看法，表示每次有更新檔上線後，都會有搶先更新的果粉大讚「又快、又順、零缺點」，要大家趕快更新，但她聽從前輩的建議更新後卻屢屢翻車，讓她疑惑「請問是真的很順很棒，還是因為不能只有我中招的原因？搞到我都不知道該不該相信了。」

貼文一出，不少人幽默表示，「鄉民的嘴 騙人的鬼」、「會翻車是因為妳是天選之人」、「買手機不更新 笑死」、「每次這種文下面一堆安卓用戶過來反串」、「其實只要沒惡性bug，剛更新根本感受不出差別」、「升級翻車就買新手機啊 這麼簡單」。

也有人認真回覆，「噴電 發燙 滿電更新完只剩79%」、「親友只更新大版號 16.0 15.0之類 電池健康度100」、「不是跨代升級都還好」、「認真回體感真的比16.2好」、「16.3續航變長有感」、「 我都更新完了… 但什麼省電、順暢或者踩雷目前都無感」。

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