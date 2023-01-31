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社會 社會焦點 保障人權

「分手後太想念前女友」　醋男傳裸照被已讀嗆：給妳現任看

記者黃翊婷／綜合報導

南投王姓工人與A女原本是男女朋友，因為女方執意分手，他竟在去年8月間透過手機簡訊傳送裸照，還威脅要傳給對方的現任男友看，「我知道妳有看到照片，要是我傳給XXX看會是怎麼樣」，結果反而害自己吃上官司，日前被南投地院法官依犯恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲王男以全裸照片威脅A女和自己恢復聯繫。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，王男不滿A女執意分手，2022年8月23日凌晨在住處透過手機傳送A女的2張裸照並恫稱，「這張照片要是被XXX看到會怎麼想？說是妳外遇」，接著又說「我這裡還有妳全裸的照片」、「我知道妳有看到照片，要是我傳給XXX看會是怎麼樣」、「看到請妳和我聯絡」。

A女擔心受害，心生畏懼，只好報警求助。王男到案時坦承的確有傳送上述簡訊和裸照給A女，但矢口否認涉犯恐嚇，「我分手後太想念她，又喝酒喝多了，才誤傳簡訊訊息，我早上起床馬上就刪除了。」

但檢方調查過王男的手機簡訊翻拍照片、通聯紀錄等證據，認為簡訊內容意思表達非常明確，不像是使用手機時失手誤傳，訊後依《刑法》第305條恐嚇危害安全罪將他起訴。

南投地院法官認為，王男與A女曾是男女朋友關係，感情關係本該相互敬重愛護，他卻不思良性溝通，傳訊息恐嚇女方，考量到他事後已經坦承犯行，沒有前科，素行尚稱良好，經濟狀況勉持，最終依犯恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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