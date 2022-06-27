酒駕到派出所申冤！嗆所長「我要殺你」　暴走哥下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

49歲白姓臨時工去年7月間酒後與人發生口角，竟直接酒駕，騎車到南投縣信義警分局久美派出所報案，因為身上酒味濃厚，被林姓所長要求酒測，一氣之下在派出所內嗆聲「我一定殺你，出來一定找你」、「放我出來後我要到派出所開槍」，反而害自己吃上官司，日前被台南地院依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

▲白男拒絕酒測，還在派出所內嗆警。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中指出，白男2021年7月21日傍晚酒後與人發生口角、互毆，一氣之下竟不顧自己剛喝過酒，於同日晚間8時40分左右自行騎車到久美派出所打算報案，結果一進門就因為身上酒味濃厚，被林姓所長要求進行酒測。

白男心生不滿，先是拒絕酒測，接著又在派出所內對林姓所長嗆聲，「我一定殺你，出來一定找你」、「我出來一定要找你，不得好死」、「我要殺你」、「放我出來後我要到派出所開槍」。林姓所長擔心真的遭到報復，於是主動向信義警分局報告。

南投地檢署認為白男涉犯《刑法》第135條第1項妨害公務、第305條恐嚇等罪嫌，於是依法起訴他。挨告之後的白男對於上述犯行坦承不諱，南投地院法官考量到他在警詢中自稱以臨時工為業，家庭經濟狀況小康，因此依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

至於緩刑的部分，法官表示，白男雖然沒有前科，但他在派出所內出言恫嚇所長，員警本來就是危險性較高的工作，需要仰賴民眾對於公權力執行的尊重，方能確保社會秩序之維護及保障公務員之工作尊嚴、生命身體安全，法院在量刑部分已經審酌他坦承犯行等情狀，若再予以緩刑宣告，恐怕難以達到警惕的效果，因此認定不宜宣告緩刑，全案仍可上訴。

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