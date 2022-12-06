喝威士忌騎電動滑板車「躲酒駕」　她撞一下挨罰9萬元

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女子今年6月19日在家中喝了150毫升的威士忌，因為擔心騎車或開車外出會構成酒駕，於是改騎乘電動滑板車，卻不慎撞上停在路邊的轎車。南投地院法官認為，黃女吹氣測得的酒精濃度為每公升0.99毫克，最終還是認定她酒駕，並依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲電動滑板車屬於動力機械。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，黃女今年6月19日清晨5時許在家中喝了150毫升的威士忌，同日下午4時許因為想要外出購物，擔心騎車或開車會構成酒駕，於是改騎乘電動滑板車，結果出門不久，就不小心擦撞停在路邊的轎車。

洪姓車主發現愛車被撞，立即報警。警方到場處理時，發現黃女身上酒味濃厚，於是當場實施吐氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.99毫克，隨即將她移送法辦。

南投地院法官認為，黃女明知酒駕會遭受處罰，仍貪圖自己的交通便利，飲酒後騎乘電動滑板車上路，甚至發生交通事故，被查獲時測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.99毫克，已經超過標準值，考量到她是酒駕初犯，過去也沒有前科，最終依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

內政部警政署提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第32-1 條規定，「非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人1200元以上3600元以下罰鍰」，而電動滑板車屬於動力機械，一旦酒測值超標，同樣會觸犯《刑法》公共危險罪，民眾切勿以身試法。

● 飲酒過量，有礙健康。

● 開車不喝酒，喝酒不開車。