金龍山洗劫護理師！「脫光綁樹幹」逼問提款卡密碼　惡舅甥下場曝

記者陳羿妏／南投報導

南投縣魚池鄉日月潭金龍山今年3月19日發生一起搶劫丟包事件，事發當時一名30歲夏姓護理師登山途中遭潘姓、涂姓舅甥持槍洗劫，還被脫到剩下內褲，以束帶綁手帶到深山丟包。南投地院日前審理後，依攜帶兇器強盜罪，將潘男、涂男各重判7年8月。

回顧事發經過，潘男、涂男因缺錢花用，今年3月19日準備束帶、手套、童軍繩、膠帶等犯案工具，於金龍山附近隨機找遊客下手。2人當時見夏男獨自移動，便持槍上前假意詢問夏男是否為「陳某人」，而涂男見夏男否認、反抗，便壓制對方且朝空地開了一槍。

▲涂男遭逮畫面。（圖／記者高堂堯翻攝）

隨後，潘男、涂男用束帶綁住夏男雙手、以毛帽套頭及膠帶封口，將夏男載往深山，用童軍繩綑綁在樹上，再毆打逼夏男說出提款卡的密碼，最後開著夏男的車下山，盜領4萬5000元後棄車逃逸；夏男自行脫困後，在陌生山路摸索近10小時，隔天（3月20日）凌晨0時許才找到派出所報案求援。

▲潘男落網。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警方組成專案小組，鎖定2名涉有重嫌且前科累累的毒品治安人口男子，先在埔里鎮市區逮捕涂男，接著4天後逮到潘男，全案依強盜罪嫌送辦。

對此，南投地院日前勘驗相關事證後，確認2人犯行，依攜帶兇器強盜罪，將潘男、涂男各重判7年8月，其中潘男8月刑期，得易科罰金24萬、涂男9月刑期，得易科罰金27萬，全案仍可上訴。