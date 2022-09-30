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社會 社會焦點 保障人權

富家子陳屍百貨「被控偷299元耳機」　喊冤仍判4月！法官曝3關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台中市21歲張姓男大生家境優渥，去年5月到南投草屯玩，卻被控在超商偷竊一副299元的耳機，雖然他堅稱是冤枉的，但今年9月27日收到南投地院的判決書，法官因3點關鍵判處有罪，他則在收到判決書的隔日於某百貨公司的廁所輕生。

▲耳機,聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男堅稱沒有偷耳機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關。）

家住台中的張男家境優渥，在外縣市就讀大學，家人還買了一間房子給他居住。去年5月張男前往南投草屯玩，途經一間超商，卻被店員認為竊取一副299元的手機耳機。

判決書中提到，張男出庭時堅稱自己沒有去過該超商，「案發當時我應該人在家睡覺，不是我騎車去偷的，該機車也有別人會騎！」而超商林姓店長表示，報案之後張男在去年8月曾到店裡談和解，表明願意賠償，但要求撤銷報案，並向警方改口是店內自己遺失而無竊盜一事，他沒有同意，況且當時張男也是騎機車來的，和案發當日騎的機車一樣。

林姓店長回憶，案發當日上午10點他在清點貨品時，發現少了一副耳機，立刻檢視店內監視器，發現有一名男子在凌晨3點33分騎車到店內消費，身穿黑色衣服、短褲，頭戴黑色安全帽，男子先請店員做一杯咖啡，隨後趁店員不注意，從貨架上拿走一副耳機放進自己的袋子，但只結帳咖啡就離開了。

張男祖母則表示，自己是機車的登記車主，去年5月到7月間都是孫子在用車，孫子有鑰匙，可以自由用車，機車在這段期間也沒有失竊。此外，南投地院法官調閱當日的監視器畫面，竊賊的安全帽與張男相同，而且輪廓外觀也與張男相似。

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲張男騎乘的機車也成為案情的關鍵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關。）

法官認為，若本案並非張男所為，又何需私下聯絡超商店長表明願意賠償，甚至要求向警方更改報案內容；再者，店長證述明確，張男祖母也證稱他有使用機車，且與監視器拍下的車輛一致；另外，竊盜嫌疑人輪廓與張男相似，他又始終無法提出任何不在場證明，可見上述辯解應屬卸責之詞，不足採信，最終依竊盜罪判處4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

然而，張男27日收到法院判決書之後，他28日先與母親商量對策，母親好言相勸，覺得此事就這樣算了，付清罰金就好，但他仍堅持自己沒有犯罪、是被法官冤判，隨後又說心情不好，想要外出走走，不料最後卻被人發現陳屍於百貨公司男廁。

相關消息經媒體報導傳開，引發各界正反意見熱議，有人認同法官的判斷，「個人認為，倘若證據屬實，法官如此判決並無不妥」、「如果我是法官以這樣的內容，我也是會這樣判的，這並不是多不多、少不少的問題」；也有人覺得事情可能另有隱情，「這案情不單純」、「偷東西是不對，但刑罰太重了」、「一副耳機（判）4個月在台灣算有點重」。

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