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社會 社會焦點 保障人權

拒捕猛撞警遭轟2槍！山老鼠中彈跳崖逃亡　流血一夜驚悚傷口曝

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

越南籍男子阿仁與台籍林姓男子組成山老鼠集團，2021年8月16日開車前往南投仁愛鄉山區犯案，途中遇到警方攔截，未料2人竟衝撞警車逃逸，最後仍遭警方逮捕。南投地院判決結果出爐，依森林法、轉讓禁藥、駕駛交通工具妨害公務等罪，分別判處阿仁徒刑2年4月，林姓徒刑2年2月。

判決書指出，來自越南的阿仁與台籍計程車司機林男共組山老鼠集團，2人在2021年8月16日南投廬山地區竊取紅檜樹瘤15塊，其中阿仁負責盜伐林木，再以5,000元為代價讓司機林男運載下山。警方接獲線報後，動員警力圍捕，在霧社地區的仁愛分局前設點攔截。

阿仁與林男傍晚行經南投縣政府警察局仁愛分局前，見到警方設站攔查，擔心車上的贓物被發現，於是用力踩油門加速逃離，看見警方驅車包圍，駕駛阿仁用猛打方向盤，往左衝進民宅內，再倒車衝撞警車。

▲仁愛警分局追緝拒捕的山老鼠，起獲盜採林木塊和毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛警分局追緝拒捕的山老鼠，起獲盜採林木塊和毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

江姓警員見情況不對，急忙拔槍朝嫌犯車輪開2槍，其中一槍射破右後輪輪胎，另一槍射中阿仁左肩，但該車仍在倒車迴轉360度，再度撞擊2台警車，衝破封鎖線朝埔里方向逃逸。當時街頭槍聲大作也嚇壞當地民眾，有人大膽拍下整起過程，旁人還對拍攝者大喊：「不要去不要去！」「進來啦！開槍了啦！」

仁愛警分局前稍早發生山老鼠拒捕、衝撞攔檢員警和警車案件。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲當時越南籍嫌犯阿仁拒捕，左肩被警方開槍射中。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨後出動多輛警車追捕，緊追3公里後，2男車輛最後於台14線77公里處失控自撞邊坡護欄停下，駕車的阿仁趁警方湧上前火速棄車、跳下邊坡逃逸無蹤，副駕駛座上的林男子則當場遭逮捕。警方16日傍晚6時起從台14線77公里處往山谷方向搜尋，沿路都有發現阿仁遺留的血跡，隨即調派分局所有警力、山警、林務局人員共同到血跡附近方圓1公里內進行搜山，總算在隔日上午8時在仁愛鄉台14線77.5公里處將阿仁逮捕歸案。

警方在在作案車輛上起獲超過100公斤、分切成塊的扁柏和檜木，以及3.75公克的安非他命和吸食器等贓證物。經法官調查，證實２人在車上曾吸食甲基安非他命。

南投地院近日判決，依竊取森林主產物貴重木罪、轉讓禁藥罪，共判處林男有期徒刑2年2個月，依竊取森林主產物貴重木罪、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，共判處阿仁有期徒刑2年4個月。

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山老鼠南投地院拒捕

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