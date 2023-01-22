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百人排隊領提燈！阿婆1句「抱歉」秒插入　她爆氣：新春第一把火

原PO領兔年提燈時，遭到阿婆說了句「抱歉」後秒插隊。（圖／擷取自Facebook／爆怨公社）

▲原PO領兔年提燈時，遭到阿婆直接插隊。（圖／擷取自Facebook／爆怨公社）

圖文／CTWANT

農曆春節期間，不少地區會提供民眾領取應景的小提燈，而今年適逢「兔年」，可愛的造型燈籠更是受到大小朋友喜愛，但有一名女網友抱怨，她一大早在排隊領提燈時，竟遭到阿婆「方便一下」，讓她爆氣直呼「新春第一把火燃燒！」

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，為了孩子想要的提燈，她一大早便前往火車站領取，現場大約有百人排成長龍等待，這時有位阿婆突然說了句「抱歉讓我方便一下」，下秒竟直接插進後方的隊伍中，「想說妳要走過去結果她的方便是要插隊！後面阿桑跟朋友們不敢說話，我新春第一把火就燃燒起來！」

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原PO當下立刻向對方反映，「阿婆妳這樣是插隊，去後面排隊！」聲音大到引來其他民眾側目，就連站務人員也聞聲前來協助處理，「排我後面無辜的阿桑請她去後面排隊，她還說不要動我讓我排，還好我們的聲音站務人員有聽到，來點人數就叫她去後面排隊了！」

原PO憤慨指出，有插隊惡習的人絕對不會只犯一次，希望大家不要心軟助長歪風，「一大早遇到這種倒胃口的，對這種人就是不要縱容她，因為他們臉皮厚食髓知味，不會只試這一次。」

貼文曝光後，引起不少網友留言熱議，「人不要臉天下無敵」、「現在很多人都是椅老賣老，心態很糟糕」、「遇到這種人就一定要大聲說出來，不管幾歲都不行」、「不要姑息做的好，壞習慣是寵出來的，是放任出來的」，也有不少人表示，曾遇過類似情況，「我也遇過借過變插隊的...」、「有一次買自助餐，一名國中弟弟，跟我說借過，以為他要夾菜，結果他一路跟前面的人借過到結帳區結帳。」

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