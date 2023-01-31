才剛訂婚！未來公公給神秘信封　妹子打開傻眼：是「生男秘笈」

▲女子訂婚後，收到未來公公給的一個信封。（圖／翻攝自大象新聞）

圖文／CTWANT

雖然現代社會提倡性別平等，免不了還是有人存有重男輕女的觀念。大陸廣西省玉林市有一名女子在日前訂婚，結果未來公公給了一個信封，打開一看竟是「生男秘笈」，讓她哭笑不得。

事情發生在1月28日，姜姓女子在前陣子訂婚，當天準備和男友一起去深圳打工，出發前男友爸爸往車上扔了個信封，她一開始以為裡面是裝錢，滿心喜悅打開，殊不知放了「生男秘笈」，內容提到生男生女是由男性的染色體決定，但研究發現，胎兒的性別和女性也是有一定關係。

▲信封裡面放了「生男秘笈」。（圖／翻攝自大象新聞）

姜女指出，裡面就是一些生男孩的方法，她覺得驚訝又無言，心想男友的父母可能比較重男輕女，不過她自己很不能理解這樣的做法，因此後來就把信封給丟了，坦言「沒有這種打算」。

經歷曝光後，引發熱烈迴響，網友都為女子的未來擔憂，紛紛表示：「重男輕女的家庭不能嫁，一旦生了女孩就有罪受了」、「快分吧，別做這家的生育機器」、「能跑就趕緊跑吧」、「分了吧！一旦生個女孩，以後就不會對妳好，重男輕女的家庭」、「看到這，就看到了妳以後的婚姻生活」、「結了婚也不會幸福」。

【影片傳送門】

延伸閱讀

▸ 父親教10歲兒「存零用錢」 每月給10％存款利息！首年收入曝光網驚呆

▸ 12生肖2月運勢公開 命理師曝：屬鼠桃花開務必把握

▸ 20歲淫魔50天內性侵殺害4老婦 他企圖再犯案遭逮捕