　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

才剛訂婚！未來公公給神秘信封　妹子打開傻眼：是「生男秘笈」

女子訂婚後，收到未來公公給的一個信封。（圖／翻攝自大象新聞）

▲女子訂婚後，收到未來公公給的一個信封。（圖／翻攝自大象新聞）

圖文／CTWANT

雖然現代社會提倡性別平等，免不了還是有人存有重男輕女的觀念。大陸廣西省玉林市有一名女子在日前訂婚，結果未來公公給了一個信封，打開一看竟是「生男秘笈」，讓她哭笑不得。

事情發生在1月28日，姜姓女子在前陣子訂婚，當天準備和男友一起去深圳打工，出發前男友爸爸往車上扔了個信封，她一開始以為裡面是裝錢，滿心喜悅打開，殊不知放了「生男秘笈」，內容提到生男生女是由男性的染色體決定，但研究發現，胎兒的性別和女性也是有一定關係。

信封裡面放了「生男秘籍」。（圖／翻攝自大象新聞）

▲信封裡面放了「生男秘笈」。（圖／翻攝自大象新聞）

姜女指出，裡面就是一些生男孩的方法，她覺得驚訝又無言，心想男友的父母可能比較重男輕女，不過她自己很不能理解這樣的做法，因此後來就把信封給丟了，坦言「沒有這種打算」。

經歷曝光後，引發熱烈迴響，網友都為女子的未來擔憂，紛紛表示：「重男輕女的家庭不能嫁，一旦生了女孩就有罪受了」、「快分吧，別做這家的生育機器」、「能跑就趕緊跑吧」、「分了吧！一旦生個女孩，以後就不會對妳好，重男輕女的家庭」、「看到這，就看到了妳以後的婚姻生活」、「結了婚也不會幸福」。

【影片傳送門】

延伸閱讀
父親教10歲兒「存零用錢」　每月給10％存款利息！首年收入曝光網驚呆
12生肖2月運勢公開　命理師曝：屬鼠桃花開務必把握
20歲淫魔50天內性侵殺害4老婦　他企圖再犯案遭逮捕

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

才剛訂婚！未來公公給神秘信封　妹子打開傻眼：是「生男秘笈」

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

TikTok CEO將出席美國會聽證會　說明用戶隱私及與大陸官方的關係

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

馬雲在香港與泰國首富密會　1個月內兩度會面...合作內容引猜測

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味　就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

生育率降至歷史最低！四川開放「未婚生育登記」搶救

女客5星級飯店泡湯竟遭「全程直播」！負責人道歉：沒有拍到臉

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

才剛訂婚！未來公公給神秘信封　妹子打開傻眼：是「生男秘笈」

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

TikTok CEO將出席美國會聽證會　說明用戶隱私及與大陸官方的關係

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

馬雲在香港與泰國首富密會　1個月內兩度會面...合作內容引猜測

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味　就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

生育率降至歷史最低！四川開放「未婚生育登記」搶救

女客5星級飯店泡湯竟遭「全程直播」！負責人道歉：沒有拍到臉

土耳其近期可能發生恐怖攻擊！　外交部警告：已先通知當地僑民

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

戴培峰月薪有望達20萬　和福來喜下戰帖拚金手套

快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

大陸熱門新聞

姊姊出賣14歲妹妹寒假生活！網友全跪了

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味 就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

女客泡湯竟遭飯店直播！負責人道歉了

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

幼稚園妹誤寫小1哥寒假作業！百萬人驚：全答對

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

開工第一天超多人離婚？背後真相曝光

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4大謎團

四川搶救生育率！開放「未婚生育登記」

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

一次尬聊40多個相親對象　他曬4張截圖

女被2男架走疑遭撿屍　直播者不救

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

更多熱門

相關新聞

遊戲實況主竟是寵物魚　改ID還盜刷信用卡

遊戲實況主竟是寵物魚　改ID還盜刷信用卡

日本YouTuber無敵丸頻道（Mutekimaru Channel）近期在無數網友的見證下，看著自己養的寵物魚成功登入了Nintendo Switch遊戲商城、更改主人的遊戲ID，還透過Pay Pal帳戶儲值了500日圓（約新台幣115元）。

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4大謎團

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4大謎團

過年狂被催婚！她不忍了怒嗆1句...親戚秒閉嘴

過年狂被催婚！她不忍了怒嗆1句...親戚秒閉嘴

隱形眼鏡2個月未摘　鏡片跟角膜合體

隱形眼鏡2個月未摘　鏡片跟角膜合體

男友猛抓奶、摸屁股　她氣炸直接「過肩摔」反擊

男友猛抓奶、摸屁股　她氣炸直接「過肩摔」反擊

關鍵字：

公公信封周刊王

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

台灣大媽東京泡裸湯「竟帶手機進入」！日人逃離現場

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面