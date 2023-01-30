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大陸 大陸焦點 特派現場

跟角膜合體！隱形眼鏡2個月未摘下　鏡片「寄生」眼球險瞎掉

▲▼ 隱形眼鏡,隱形眼鏡盒子。（示意圖／CFP）

▲配戴隱形眼鏡時，一定要留意配戴時間，以免眼球受傷。（示意圖／CFP）

圖文／CTWANT

平時有戴隱形眼鏡習慣的人，除了清潔、消毒工作很重要，千萬別因為一時偷懶，讓隱形眼鏡黏附在眼球上過久，其背後的健康危機，超乎你的想像！大陸杭州一名男子，因為貪圖隱形眼鏡的方便，加上自己偷懶，隱形眼鏡一戴上去，居然長達兩個月都沒摘下。直到過年前出現眼睛疼痛、充血才就醫。到了醫院檢查才發現，兩個月前戴上去的隱形眼鏡，已經跟自己眼球的角膜「合體」了，角膜嚴重感染。

綜合大陸媒體報導，這名杭州的黃姓男子，是一名新手奶爸，最近他除了上班之外，每天都忙於幫剛出生的孩子餵奶、哄睡、換尿布。而本身有600多度近視的他，因為工作加上育兒工作太累，常常累到身體一碰到床鋪就睡著，隱形眼鏡也懶得摘，因為戴著隱形眼鏡，他的眼睛完全沒有不舒服的感覺，因此他戴著戴著，完全忘了要拔下來。

直到農曆新年這幾天，黃先生在忙於拜訪親友，再加上熬夜帶孩子，他終於開始感覺到眼睛越來越不舒服，不但會莫名流淚、疼痛、結膜充血、異物感還很重。他終於想起來，可能是隱形眼鏡的問題，想要把隱形眼鏡取下來，讓眼睛休息幾天。但就在此時，隱形眼鏡的鏡片，彷彿像「長」在眼球上一樣，怎麼取都取不下來。

後來杭州市一醫院眼科副主任李棣主任收治這名個案後發現，黃先生由於長期不摘眼鏡，眼角膜與鏡片已經部分「合體」了！ 後來院方小心翼翼為黃先生取出隱形眼鏡，並做了詳細的檢查，診斷為角膜嚴重感染。

李棣說，黃先生的角膜損傷是日積月累造成的，以現在的角膜狀況，短期內已經不適合戴隱形眼鏡了。他並提醒，跟一般戴在臉上的眼鏡相比，隱形眼鏡對於眼睛來說，本身就是一種異物；且軟性隱形眼鏡是直接覆蓋在角膜上的，就像在眼球上覆蓋了一層不透氣的膜，當角膜長時間被隱形眼鏡覆蓋，等於長期處於缺氧狀態，是非常容易引起角膜疾病的。提醒大眾在享受隱形眼鏡的便利之餘，別忘了要定時取下，才能保護靈魂之窗的健康。

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