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搭手扶梯！男友猛摸屁股：很性感　她氣炸直接「過肩摔」反擊

原PO表示，男友每次出門都喜歡摸她胸部或拍屁股。（示意圖／CTWANT資料照）

▲原PO多次提醒男友，不要在公共場合摸她胸部或拍屁股。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

不是每個女生都喜歡在外面被毛手毛腳。近日一名女網友表示，男友每次出門都喜歡摸她胸部或拍屁股，儘管她已告誡男友，他還是嬉皮笑臉，最近他看電影搭手扶梯時又一直拍她屁股，還出言調戲，而她當場給他一個過肩摔，之後回家她直接封鎖男友的Line和電話。

原PO在論壇《Dcard》發文，表示「男友很煩，每次出門都會摸我胸部，或拍我屁股，我好幾次跟他說在外面不要這樣，不好看，他都嬉皮笑臉的，前2天跟他出去看電影，搭手扶梯的時候他又一直拍我屁股。」起初，她還告訴男友在公共場合不要這樣。男友表示，她的屁股很性感很有肉。

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手扶梯到樓層時，男友又出手捏原PO屁股。原PO說，「這下我忍不了，直接當場給他一個過肩摔，那時在場的人都瞬間安靜，場面一度尷尬，我直接跟他說，聽不懂人話，我直接讓你知道我不爽，然後我就走到電梯自己離開。」

最後，原PO指出，她回家後就封鎖男友的Line和電話，「我不知道我們之後會怎樣，但是，我好像沒有特別難過，反而覺得為自己出了一口氣。」

貼文曝光，吸引許多女網友回應，「真的欠修理欸，做得好」、「有學過柔道？帥」、「這種的我不會稱作男朋友我會說垃圾，超不尊重人真的欠摔」、「之後？現在就是分手了吧，記得要告你，試試看性騷擾的正當防衛」、「讚啦！用講的不行，用行動讓他明白」。

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