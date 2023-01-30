搭手扶梯！男友猛摸屁股：很性感　她氣炸直接「過肩摔」反擊

▲原PO多次提醒男友，不要在公共場合摸她胸部或拍屁股。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

不是每個女生都喜歡在外面被毛手毛腳。近日一名女網友表示，男友每次出門都喜歡摸她胸部或拍屁股，儘管她已告誡男友，他還是嬉皮笑臉，最近他看電影搭手扶梯時又一直拍她屁股，還出言調戲，而她當場給他一個過肩摔，之後回家她直接封鎖男友的Line和電話。

原PO在論壇《Dcard》發文，表示「男友很煩，每次出門都會摸我胸部，或拍我屁股，我好幾次跟他說在外面不要這樣，不好看，他都嬉皮笑臉的，前2天跟他出去看電影，搭手扶梯的時候他又一直拍我屁股。」起初，她還告訴男友在公共場合不要這樣。男友表示，她的屁股很性感很有肉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

手扶梯到樓層時，男友又出手捏原PO屁股。原PO說，「這下我忍不了，直接當場給他一個過肩摔，那時在場的人都瞬間安靜，場面一度尷尬，我直接跟他說，聽不懂人話，我直接讓你知道我不爽，然後我就走到電梯自己離開。」

最後，原PO指出，她回家後就封鎖男友的Line和電話，「我不知道我們之後會怎樣，但是，我好像沒有特別難過，反而覺得為自己出了一口氣。」

貼文曝光，吸引許多女網友回應，「真的欠修理欸，做得好」、「有學過柔道？帥」、「這種的我不會稱作男朋友我會說垃圾，超不尊重人真的欠摔」、「之後？現在就是分手了吧，記得要告你，試試看性騷擾的正當防衛」、「讚啦！用講的不行，用行動讓他明白」。

延伸閱讀

▸ 大樂透3.3億開在台東「億來發」 老闆揭秘辛

▸ 金酒放行輸陸 台酒仍遭禁止

▸ 藍委痛批「澳門團」入閣 根本派系分贓

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399