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大陸 大陸焦點 特派現場

過年狂被催婚！她不忍了怒嗆「1句話」...在座親戚秒閉嘴

大陸浙江省一名女子在過年期間遭親戚催婚，當下她立刻與長輩們一陣唇槍舌戰。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

▲女子在過年期間遭親戚催婚，當下她立刻與長輩們一陣唇槍舌戰。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

圖文／CTWANT

許多民眾當被親友問候關乎人生的計畫，都會使出渾身解數應對。大陸浙江省一名女子在過年期間的家族聚餐，遭親戚催婚，當下她立刻和他們一陣唇槍舌戰，「過日子是兩個人過的，我們這樣的人士才叫謹慎的婚姻。」最終透過一番犀利的說詞，讓在座的親戚紛紛啞口無言。

綜合陸媒體報導，浙江省杭州市一名女子在過年期間的家族聚餐，遭親戚催婚，隨後該段影片被一旁的妹妹拍下並發布至網上，可以看到畫面中一名短髮女子對在座的長輩們表示，「過日子是兩個人過的，我們這樣的人士才叫謹慎的婚姻，對自己下面的（後輩）都要負責，也是對父母負責，我們過得不好我親生父母很難受，你們管嗎？都不一定啊。」

女子一番犀利的說詞，讓親戚紛紛啞口無言，其中還有一名女性長輩走到她身旁輕拍她的肩膀，似乎是怕她太過激動；女子接著強調「被催（婚）是可以催，但是要理智地催（婚）」，絲毫不給他人插嘴的她又說，「那催我們，我們也得找呀，不能說隨便找一個，跟我們兩個人領證的有的是，都排到民政局去了，我們都不願意你知道吧。」

女子一番犀利的說詞，讓親戚紛紛啞口無言，其中還有一名女性長輩走到她身旁輕拍她的肩膀，似乎是怕她太過激動。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

▲女子一番犀利的說詞，讓親戚紛紛啞口無言，其中還有一名女性長輩走到她身旁輕拍她的肩膀，似乎是怕她太過激動。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

消息曝光後掀起熱議，有網友表示「長輩覺得婚姻是結束，其實結婚只是剛開始」、「看得好過癮」、「感覺親戚們很不高興」、「其實想結婚也不太難！只不過不想那麼隨便就結婚了」、「我很佩服這樣的勇氣，希望每一個人面對婚姻都能慎重」。（影片請點我

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