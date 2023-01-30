陳建仁「溫暖堅韌」攬才循4大原則　女性閣員增至7位、佔比17％

▲行政院準發言人陳宗彥召開記者會公布新內閣名單 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

行政院秘書長李孟諺、發言人陳宗彥30日舉行記者會公布陳建仁「溫暖堅韌」內閣的完整名單。這次內閣徵詢，是依穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員，以及延攬地方人才等4大原則；其中，在女性閣員部分，李孟諺表示，本次女性閣員增加至7位，佔比來到17％。

陳宗彥表示，這次組閣是延續「穩健銜接政務」、「擴大世代參與」、「增加女性閣員」跟「延攬地方人才」等4大原則，這次不論首長跟副首長，都晉用很多女性；另外，在跟民眾的貼近度上，也沿用許多地方經驗、來自不同地方的人才，希望繼續在閣員中奮鬥，讓整體的擬定政策跟施政上更貼近民意。

陳宗彥強調，這次組閣裡的首長，都是兩任屆滿的首長，在地方施政也是五星級的首長，不論在哪一個部會，都是依照能力跟專業來沿用，絕對沒有派系的考量，更是依照用人唯才的精神來延攬。

至於女性閣員的增加上，李孟諺表示，這次女性閣員的比例，原來之前的團隊是3位，這次增加4位，總共來到7位，佔比約17％。

有關本次內閣名單，陳宗彥會中介紹完整閣員名單，除了留任者外，共納入9名「新成員」擔任部會首長，包括：內政部長林右昌（基隆市前市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）。

陳宗彥也公布各部會新任政務次長名單：內政部方面，林右昌任部長、原政務次長花敬群留任、延攬政務次長吳容輝（原台鹽董事長）；外交部方面，外交部長吳釗燮留任、政務次長田中光留任、延攬政務次長李淳（原中華經濟研究院WTO中心資深副執行長）；國防部方面，部長邱國正、副部長柏鴻輝、王信龍留任；財政部方面，莊翠雲升任部長，政務次長為阮清華、李慶華。

教育部方面，教育部長潘文忠留任、政務次長劉孟奇留任、延攬政務次長林明裕（原桃園市政府教育局長）；法務部方面，法務部長蔡清祥、政務次長陳明堂、蔡碧仲均留任；經濟部方面，經濟部長王美花、政務次長曾文生、陳正祺均留任；交通部方面，交通部長王國材、政務次長陳彥伯、胡湘麟均留任；勞動部方面，勞動部長許銘春、政務次長王安邦留任，新任政次為李俊俋（原總統府副秘書長）。

農委會方面，農委會主委陳吉仲、副主委陳添壽留任，並升任陳駿季擔任副主委；衛福部方面，衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝、李麗芬均留任；環保署方面，環保署長張子敬，延攬王雅玢（原中華民國環境工程學會秘書長）擔任副署長；文化部方面，史哲擔任文化部長、王時思（原台南市副市長）擔任政務次長，政務次長李靜慧留任；國發會方面，國發會主委龔明鑫、副主委游建華、施克和留任；國科會方面，主委吳政忠、副主委林敏驄、陳儀莊留任。

陸委會方面，陸委會主委邱太三留任，兩位副主委由原海基會秘書長詹志宏、台北市前議員梁文傑擔任；金管會正副主委黃天牧、蕭翠玲留任；海委會方面，延攬立委管碧玲擔任主委，洪文玲（原高科大造船及海洋工程系副教授）擔任副主委，原副主委兼海巡署長周美伍留任；僑委會部分，升任徐佳青擔任委員長，台北市前市議員阮昭雄擔任副委員長；退輔會方面，主委馮世寬、副主委李文忠、姜振中均留任；原民會方面，主委夷將拔路兒、副主委谷縱喀勒芳安、林碧霞留任；客委會方面，主委楊長鎮留任，延攬民進黨客家部主任周江杰擔任副主委。

行政院工程會方面，主委吳澤成、副主委顏久榮留任，另邀請科技會報執行長葉哲良擔任副主委；行政院主計總處部分，主計長朱澤民、副主計長蔡鴻坤留任；行政院人事總處部分，人事長蘇俊榮、副人事長李秉洲留任；故宮博物院方面，蕭宗煌任院長，副院長黃永泰繼續協助政務推動；原能會方面，邀請張靜文擔任主委，副主委林立夫留任。